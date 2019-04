Un déplacement avec un véhicule Uber s'effectue via l'application mobile. — Isopix/Sipa

L’entreprise qui valait 100 milliards. L’américain Uber a donné jeudi le coup d’envoi officiel de son entrée en Bourse en déposant son dossier auprès du gendarme américain des marchés (formulaire S-1). Si le leader mondial du VTC n’a pas encore dévoilé sa fourchette de prix, les analystes misent sur une valorisation autour de 100 milliards de dollars et des débuts à Wall Street en mai. Cela devrait en faire l’une des plus grosses introductions en Bourse de l’histoire pour une entreprise américaine.

Succès total pour SpaceX. La société spatiale d’Elon Musk a effectué jeudi le premier lancement commercial de sa fusée lourde Falcon Heavy, plaçant en orbite un satellite saoudien. Et pour la première fois, elle a récupéré ses trois boosters sur Terre et sur une barge en mer. En février 2018, une fusée Falcon Heavy avait réussi son premier vol lors d’un essai sans client mais la récupération du lanceur sur la barge avait échoué. Les boosters devraient être utilisés au moins pour partie pour la prochaine mission, a indiqué une commentatrice du groupe.

The Falcons have landed pic.twitter.com/BGQRNuYMVH — Elon Musk (@elonmusk) April 11, 2019

Plus d’un milliard de téléspectateurs, répartis dans 170 pays, vont regarder le premier épisode de la huitième et dernière saison de Game of Thrones, diffusé ce dimanche aux Etats-Unis sur HBO et en simultané en France dans la nuit de dimanche à lundi à 3 heures du matin sur OCS. A l’approche de l’apothéose finale, l’heure est au bilan. L’adaptation télévisuelle de la saga de George R. R. Martin sera-t-elle le dernier phénomène mondial du genre ? Quelle trace Game of Thrones laissera-t-elle dans l’histoire des séries ? Les réponses par ici.

