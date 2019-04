Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks — BEN STANSALL / AFP

On ne découvre pas une nouvelle espèce humaine tous les jours. En revanche, chaque soir à 19h30, vous pouvez découvrir notre résumé de l’actu en cinq points.

1. L’annonce du jour : Omar el-Béchir destitué

A l'aube, ce jeudi, la télévision soudanaise a interrompu ses programmes et annoncé que l’armée s’apprêtait à faire une déclaration. Il aura fallu attendre encore quelques heures avant que la nouvelle ne tombe : le président soudanais, Omar el-Béchir, a été destitué par l’armée, au terme d’un mouvement de contestation populaire et remplacé par un « conseil militaire de transition » pour deux ans. Un cessez-le-feu a aussi été annoncé à travers tout le pays, notamment dans les Etats en proie aux rébellions, comme le Darfour.

2. Le feuilleton du jour : Julian Assange arrêté

Julian Assange, le fondateur de WikiLeaks - BEN STANSALL / AFP

Il vivait depuis sept ans dans l’ambassade d’Equateur à Londres. Le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, a été arrêté par la police britannique ce jeudi. « L’Equateur a décidé de manière souveraine de retirer l’asile diplomatique à Julian Assange pour avoir violé à plusieurs reprises les conventions internationales et le protocole de cohabitation », a annoncé sur Twitter le président équatorien Moreno Lenin. Julian Assange est visé pas plusieurs procédures judiciaires au Royaume-Uni, aux Etats-Unis et en Suède.

3. Le rapport du jour : La peine de mort recule

« Le nombre d’exécutions a beaucoup diminué [en 2018], de près de 30 % par rapport à l’année dernière », commente pour nous Anne Denis, d’Amnesty International France. Comme chaque année, l’ONG publie ce jeudi son rapport sur la peine de mort dans le monde. On est loin d’une abolition de la peine de mort à l’échelle de la planète, mais la tendance, pour l’instant jamais démentie, est à la diminution des mises à mort, y compris dans des pays qui exécutent beaucoup.

4. L’article le plus lu du jour : l'ex-étudiante qui a permis la photo du trou noir

C’est la photo floue la plus importante de ces dernières années. Vous n’êtes sans doute pas passé à côté de la première image d’un trou noir, dévoilée mercredi. Vous ignorez peut-être, en revanche, que c’est une vingtenaire, ex-étudiante au MIT, qui a développé l’algorithme qui a permis d’obtenir le cliché. Nous vous racontons son histoire.

Here's the moment when the first black hole image was processed, from the eyes of researcher Katie Bouman. #EHTBlackHole #BlackHoleDay #BlackHole (v/@dfbarajas) pic.twitter.com/n0ZnIoeG1d — MIT CSAIL (@MIT_CSAIL) April 10, 2019

5. La vidéo du jour : en attendant GoT

Dimanche soir, ils seront tous devant leur écran pour regarder le premier épisode de la dernière saison. Mais avant cela, ils se déchaînent sur les forums. Les fans de Game of Thrones multiplient les théories fumeuses sur l’avenir réservé aux postulants au trône de fer. Nous avons passé en revue les scénarios les plus loufoques (ou pas) :

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui, on vous souhaite une douce soirée et on vous invite à consulter notre rubrique de fact-checking Fake Off, notre podcast Minute Papillon et notre compte Instagram.