Bébés non sécurisés : attention danger. Le transat Rock’n Play, commercialisé par l’entreprise américaine Fisher-Price, serait dangereux pour les bébés. Les bambins parviendraient à se retourner sans assistance.

La marque de jouets a d’ailleurs émis une alerte conjointe avec la commission américaine en charge de la sécurité des produits et des consommateurs ( CPSC), le 5 avril dernier, « avertissant les parents et les aidants de cesser toute utilisation du transat Rock ‘n Play lorsque les enfants commencent à savoir se retourner ».

La société dit avoir eu connaissance de la mort de dix nourrissons à cause de ce siège-balancelle incliné depuis 2015. Les jeunes enfants, décédés d’asphyxie, avaient tous plus de 3 mois. Installés dans le transat, ils seraient passés d’une position sur le dos à une posture sur le côté ou le ventre. Le produit est disponible à l’achat en France, révèlent nos confrères du Le Parisien

Aux Etats-Unis, l’Académie Américaine de Pédiatrie et le magazine Consumer Reports ont demandé le rappel du produit. Le média spécialisé dans l’aide aux consommateurs a répertorié plus de 32 décès liés au transat incriminé, y compris chez des bébés de moins de trois mois.

UPDATE: The @AmerAcadPeds has called on the @USCPSC to immediately recall the Fisher-Price Rock 'n Play Sleeper, citing CR's investigation. Click here for complete details on this investigation: https://t.co/LMV1mcT0mq