La Première ministre britannique Theresa May à Bruxelles, le 11 avril 2019. — Francisco Seco/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Un dernier geste. Les dirigeants européens et Theresa May ont trouvé un accord pour une ultime extension du Brexit, mercredi soir. Il s’agit d’un « report flexible » qui pourra aller jusqu’au 31 octobre. Mais « si nous arrivons à trouver un accord maintenant (…) nous pouvons encore sortir le 22 mai », a déclaré la Première ministre, en référence aux députés britanniques qui ont jusqu’ici rejeté l’accord de divorce qu’elle a conclu avec Bruxelles ainsi que toutes les alternatives qui leur ont été proposées.

Un rond sombre au milieu d’un disque flamboyant. Pour la première fois de l’histoire de l’astronomie, une équipe de scientifiques a révélé mercredi la véritable image d’un trou noir. Celui niché au cœur de la galaxie M87, située à environ 50 millions d’années-lumière de la Terre. La prouesse est à mettre au crédit du projet international baptisé Event Horizon Télescope (EHT). Il a consisté, en avril 2017, à synchroniser parfaitement huit radiotélescopes répartis autour du globe, de manière à en faire un télescope virtuel qui a ensuite été braqué sur le fameux trou noir.

Jean-Marie Le Pen devant le tribunal de Nanterre. L’eurodéputé RN est convoqué ce jeudi pour répondre de détention d’armes, retrouvées à son domicile et chez son épouse Jany en 2015, a indiqué son avocat à l’AFP, confirmant une information du Parisien. Le cofondateur et ex-président du Front national est poursuivi pour avoir détenu illégalement « un fusil de chasse, un revolver calibre 22 et un petit pistolet de collection », ainsi que des munitions, a précisé Me Frédéric Joachim. Le Parisien évoque également un lanceur de balles de défense ou encore « deux pistolets semi-automatiques ».