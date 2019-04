Cliché de la légende Johan Cruyff, mise en ligne sur le site officiel de l'Ajax Amsterdam, le 24 mars 2016 — FRANCK FIFE AFP

Ce soir, l’Ajax Amsterdam défie la Juventus en quart de finale de la Ligue des champions. Le club néerlandais a formé une nouvelle génération dorée avec des préceptes révolutionnaires proches de ceux des écoles Montessori. Pas une première pour un club qui a inventé le football total et par le passé fait éclore dans son académie la génération de Johan Cruyff et Johnny Rep, puis celle de Marco Van Basten et Patrick Kluivert.

Lancé à 999 euros en 128 gigaoctets, le nouveau P30 Pro de Huawei fait entrer le smartphone dans une nouvelle dimension. C’est en photo que le terminal se distingue véritablement, condamnant de facto de nombreux appareils photo à la retraite. Samsung et son Galaxy S10 Plus peut encore lutter, mais Apple devra être à la hauteur avec ses futurs iPhone. Côté son en revanche, c’est moins bien. A lire ici.

L’ancien ministre Jérôme Cahuzac a obtenu l’aménagement de sa peine, qu’il purgera sous bracelet électronique en Corse-du-Sud, où se trouve sa résidence principale. Un juge avait accepté cet aménagement pour l’ancien ministre condamné pour fraude fiscale le 15 mai 2018 à quatre ans de prison dont deux avec sursis, contre l’avis du parquet d’Ajaccio, qui avait déposé un appel suspensif suivi par le parquet général.

Vidéos, détournements, mèmes… Depuis sa première apparition sur BFMTV, le 18 novembre 2015, Jawad Bendaoud n’en finit plus de faire rire certains internautes, au grand dam des victimes du 13-Novembre. Chaque vidéo, chaque image et chaque apparition sont sources de moqueries sur les réseaux sociaux. Pour Romain Rissoan, consultant-formateur en transformation digitale interrogé par 20 Minutes, « plus il exagère son trait de caractère, plus ça le dédouane ».

