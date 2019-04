D'importants travaux sont en cours à la Part-Dieu pour améliorer le trafic dans ce secteur totalement saturé. Illustration. —

Le débat public sur le Nœud ferroviaire lyonnais Long terme (NFL), qui débute ce jeudi soir à Lyon, va durer jusqu’au 11 juillet en Auvergne Rhône -Alpes.

Le projet est destiné à désengorger le NFL, totalement saturé, et doit permettre d’augmenter de 40 % la capacité ferroviaire dans l’agglomération lyonnaise.

Deux scénarios sont proposés par SNCF Réseau.

Trois mois pour tout savoir et donner son avis. Dès jeudi et jusqu’au 11 juillet, un débat public est organisé en Auvergne Rhône-Alpes sur le projet de Nœud ferroviaire lyonnais (NFL) long terme, porté par SNCF réseau, pour augmenter la capacité ferroviaire et améliorer nettement la circulation des trains traversant la métropole. Un secteur aujourd’hui totalement saturé. 20 Minutes vous explique tout ce qu’il faut savoir sur ce projet, ses enjeux et sur le débat public lancé ce jeudi soir à Lyon.

Quelle est la situation actuelle du Nœud ferroviaire lyonnais ?

Aujourd’hui, Lyon voit converger 12 lignes de chemin de fer qui forment le NFL, décrit « comme le plus complexe et le plus emprunté de France ». Chaque jour, près de 1.200 trains (fret et voyageurs), de toutes origines et destinations, traversent l’agglomération lyonnaise. Le nœud ferroviaire lyonnais est saturé depuis plusieurs années aux heures de pointe, ce qui engendre très fréquemment des retards ou dysfonctionnements sur les lignes desservant Lyon. Selon SNCF réseau, la Part-Dieu est ainsi la première gare de France en nombre de correspondances, et Auvergne Rhône-Alpes est avant-dernière en termes de ponctualité des trains.

J-2 avant le début du #debatNFL🗓️

La réunion d'ouverture, en présence de @Chantal_Jouanno présidente de la @CNDPDebatPublic et @Patrick_Jeantet président de @SNCFReseau, est à suivre en direct sur notre site : https://t.co/8izK1bYcT7.

Réagissez sur Facebook & Twitter👉#debatNFL ! pic.twitter.com/WCLb82jAcf — Débat public sur le Noeud Ferroviaire Lyonnais (@DebatNFL) April 9, 2019

En quoi consiste le projet soumis au débat ?

Le projet de NFL long terme consiste à construire deux voies supplémentaires pour traverser Lyon, sur dix kilomètres environ, entre Saint-Clair et Guillotière. Deux variantes sont proposées par SNCF réseau, maître d’ouvrage. Le premier scénario prévoit de créer ces nouvelles lignes en surface, avec une extension de la gare de la Part-Dieu pour un montant de 1,5 milliard d’euros. La seconde hypothèse, beaucoup plus onéreuse (3 milliards), repose sur la construction de ces voies en tunnel avec desserte d’une gare souterraine à réaliser. Le projet prévoit aussi de passer la ligne Lyon-Grenoble à quatre voies, entre Saint-Fons et Grenay, pour un montant de 800 millions d’euros.

Ces aménagements colossaux sont-ils nécessaires ?

Ce sera l’une des questions essentielles portées pendant le débat public. Pour SNCF réseau, ce projet doit permettre d’anticiper à long terme la forte hausse des besoins de déplacement prévus dans la région d’ici à 2040. A cet horizon, un million d’habitants supplémentaires est attendu en Aura, selon les projections de l’Insee, ce qui va forcément entraîner une hausse des besoins de transports. Le projet imaginé doit permettre d’augmenter de 40 % la capacité ferroviaire du nœud lyonnais afin d’accroître le nombre de trains proposés. Et ce, avec la volonté affichée, face aux enjeux environnementaux, de favoriser le report de la route au train.

Le #DebatNFL c'est notamment👇

✅16 réunions publiques en région #AuvergneRhoneAlpes comme à @grandlyon, @VilledeGrenoble et @saint_etienne_

✅Des ateliers thématiques,

✅Des débats itinérants,

✅Une plateforme participative

Pour en savoir plus 👉https://t.co/TfPSVCgGPM pic.twitter.com/1KJ1jEM1yh — Débat public sur le Noeud Ferroviaire Lyonnais (@DebatNFL) April 5, 2019

Dans quel délai le projet pourrait voir le jour ?

Le débat organisé par la commission nationale du débat public n’est que la toute première étape. A l’issue des 16 réunions publiques et ateliers organisés dans la région, la CNDP doit rendre son compte rendu en septembre. La SNCF a ensuite trois mois pour rendre sa décision et annoncer une poursuite du projet tel qu’il est envisagé, proposer une version modifiée ou le stopper, précise la CNDP. S’il est maintenu, le temps que les différentes études préalables, l’enquête publique et les étapes préparatoires au chantier soient menées, les travaux pourraient ne pas débuter avant 20 ans.

Quelles solutions d’ici là pour désengorger Lyon ?

Pour améliorer le service ferroviaire à moyen terme, un plan d’actions a été lancé par l’Etat, SNCF mobilités, SNCF réseau et la région pour un montant de 500 millions d’euros. Parmi ces travaux, un grand chantier est en cours à la gare de la Part-Dieu pour créer une nouvelle voie et de nouveaux accès côté sud. D’autres chantiers sont engagés ou ont été réalisés, à l’instar des aménagements dans les gares des Brotteaux et de Saint-André-le-Gaz, ou l’aménagement des voies J et K à Perrache. Mais ces travaux n’auront pas d’effets miraculeux. Ils devraient juste permettre de désengorger un peu le Nœud ferroviaire et d’améliorer la régularité. « Les travaux en cours ne permettront pas de faire passer de nouveaux trains en nombre important. C’est un investissement de remise à niveau, résume SNCF Réseau. Les chantiers actuels répondent à un objectif de diminution des retards quand le projet long terme, soumis au débat, répond lui à un objectif "plus de trains" ».

Motion "refus du tracé A #CFAL Contournement Lyon" adoptée à l'unanimité par l'Assemblée du @Departement_AIN @romaindaubie (Montluel) : "nuisances importantes, nos ZI coupées en 2, aspects financiers flous." (illustration @leprogresain ) pic.twitter.com/vZ9sVX5SAS — Département de l'Ain (@Departement_AIN) April 8, 2019

Quelle place dans le débat pour les autres projets ferroviaires ?

« Le débat public doit permettre d’éclairer la réflexion de la SNCF et des pouvoirs publics sur la nécessité de mener ou non le NFL long terme », rappelle la CNDP. Mais dans ce cadre-là, il ne pourra pas être fait l’impasse sur d’autres gros chantiers ferroviaires, en projet ou évoqués de longue date dans la région. A commencer par les accès alpins à la LGV Lyon-Turin, le Contournement ferroviaire de l’agglomération lyonnaise ou la ligne à grande vitesse Paris-Orléans-Clermont-Lyon. Ces deux derniers dossiers ont été mis entre parenthèses mais continuent d’alimenter le débat en Auvergne Rhône-Alpes. Ils devraient sans surprise s’inviter dans les réunions publiques prévues ces prochaines semaines. « L’impact de ces projets sur le NFL va être examiné, qu’ils se fassent ou non », souligne la commission nationale du débat public.