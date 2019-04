Des tracts et des affiches de Benjamin Netanyahou au siège du Likoud à Tel-Aviv, le 10 avril 2019. — AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le suspense aura duré une partie de la nuit. Le Premier ministre israélien sortant Benjamin Netanyahou est donné vainqueur des élections législatives par les projections des médias, qui le montrent clairement mieux placé que son principal concurrent pour former une coalition de droite après comptage de 96% des votes. Ces projections en sièges établies à partir du comptage des bulletins montrent son parti, le Likoud, au coude à coude avec la liste Bleu-blanc (centre-droit) de Benny Gantz, mais avec une majorité potentielle de 65 ou 67 mandats sur les 120 de la prochaine Knesset.

En France, les premières conclusions du grand débat national ont été dévoilées au début de la semaine. Mais au sein de l’Union européenne, c’est un autre grand débat qui est toujours en cours : que faut-il faire avec le Royaume-Uni ? La question va se poser une nouvelle fois ce mercredi, à l’occasion d’un sommet européen extraordinaire organisé à Bruxelles. L’enjeu principal : définir une nouvelle date de sortie pour matérialiser le Brexit… ou le rendre encore plus lointain.

Le suspense est total. Va-t-on enfin pouvoir admirer directement un trou noir? Une collaboration internationale de radiotélescopes et d'observatoires, l'Event Horizon Telescope (EHT), a fait du teasing, avec l'annonce attendue ce mercredi à 15h d'un «résultat inédit». Cela constituerait un tournant majeur dans l'astronomie. Car si l'existence de ces corps est théorisée depuis plus de 200 ans, et qu'Einstein a expliqué leur fonctionnement dans sa théorie de la relativité générale, on n'a pour l'instant observé que des preuves indirectes de leur appétit féroce.