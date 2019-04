Cyril Hanouna, animateur de C8 — J.E.E/SIPA

Ils sont frais, ils sont du jour, ils sentent bon l’actualité chaude. Les voilà vos inestimables immanquables.

1- Le choc du jour : Une gymnaste américaine rate sa réception et se casse les deux jambes

La gymnaste universitaire américaine Sam Cerio. - AUBURN UNIVERSITY

Il y a des blessures d’athlètes qui inspirent autant l’effroi que la compassion. Celle de Sam Cerio en fait tristement partie : cette gymnaste américaine de l’université d’Auburn a raté sa réception ce week-end. Bilan, selon les médias locaux : deux jambes cassées et deux rotules déboîtées, avec des ligaments rompus. A lire ici (la vidéo est masquée et juste accessible par un lien pour préserver la sensibilité des personnes)

2 - Le cauchemar parental du jour : Une fillette « perdue » par le service d’accompagnement de la SNCF dans le train

TGV en gare de Strasbourg le 08 12 2008 - G. VARELA / 20 MINUTES

« Désolé monsieur on a perdu votre fille »… Un père de famille en gare de Strasbourg qui attendait sa fille âgée de 4 ans et demi au train en provenance de Rennes. L’enfant avait été pris en charge par le service Junior et Cie de la SNCF. Malheureusement, à l’arrivée du train, il lui a été annoncé que sa fille avait été « perdue », rapporte France Bleu Alsace. A lire ici

3- La bonne nouvelle du jour : Faire du sport rendrait plus heureux que l'argent

Illustration picture shows a man running in a forest. Brussel - Bruxelles 28/02/2014 - SIPA

Doit-on vivre de sport et d’eau fraîche pour être heureux ? C’est en tout cas ce qu’attestent les chercheurs des universités de Yale et d’Oxford : Les personnes pratiquant une activité physique régulière se sentent mal mentalement seulement 35 jours par an, contre 53 pour les inactifs, selon une étude publiée dans The Lancet. A lire ici

4- La darka du jour : Le Parisien a-t-il censuré un article sous pression de Cyril Hanouna ?

L'animateur Cyril Hanouna. - J.E.E/SIPA

« Les chéris je voulais partager une darka avec vous ! Y a qd même un journaliste qui a écrit tout un papier sur le déménagement de TPMP et de ma société !! c demeco le gars ! Les gars ne savent plus quoi trouver !!». Dans un tweet, Cyril Hanouna faisait part samedi à ses fanzouzes, d’un article du Parisien concernant le déménagement de sa société dans les locaux de C8 et des inquiétudes de salariés de Canal +, à l’idée de cohabiter avec lui. Article qui ne lui a visiblement pas plu. Selon Libé il aurait « réussi à faire retirer un article de la version papier du Parisien ». Mais que s’est-il passé entre le journal et l’animateur de TPMP ? A lire ici

5 - Le GPS du jour : Qui est où dans la saison 8 de Game of Thrones ?

Un petit récap pour se souvenir (car le Nord se souvient) : qui est au Nord, au Sud, dans le Bief, à Essos ? Vous le saurez en cliquant ici. En attendant, vous pouvez aussi voter pour votre hashtag préféré ici.

