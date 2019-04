Le dispositif dans le toit sert à scanner les plaques d'immatriculation dans un canton suisse, il ne montre pas un radar en France. — Capture d'écran Facebook

Un radar embarqué dans un coffre de toit ? C'est ce que soutiennent des internautes à l'aide d'une photo virale.

La photo a été prise en Suisse, dans le canton de Vaud. La police locale confirme à 20 Minutes que le dispositif n'est pas un radar.

La photo circule depuis août 2012. Et pourtant depuis sept ans, elle inquiète les internautes et plus particulièrement les automobilistes. Sur ce cliché, pris sur un parking, on voit un coffre de toit de voiture, avec une petite fenêtre à l’avant qui dissimule un dispositif. Des éléments suffisants pour que de nombreux utilisateurs de Facebook y décèlent la présence d’un radar.

En janvier 2013, le cliché est posté par une Québecoise sur son profil Facebook. Six ans plus tard, sa publication continue d’être relayée. Résultat : 218.000 partages, pour une fausse alerte.

FAKE OFF

Mais d’où provient cette image ? Elle n’a été prise ni au Québec, ni en France, mais en Suisse, comme l'ont découvert les membres du forum Hoaxbuster. En effet, le véhicule en question a été repéré sur le parking d’un concessionnaire Opel à Crissier, près de Lausanne, dans le canton de Vaud. La rampe du bâtiment au second plan est notamment visible sur Google Maps, dans une vue capturée en juin 2013. On distingue également l’enseigne au-dessus de la porte, visible sur la photo.

Cette vue dans Google Maps montre la concession automobile en Suisse. - Capture d'écran Google Maps

La voiture en cause appartient bien à la police locale, confirme la police cantonale à 20 Minutes. Le dispositif installé dans le coffre n’est pas un radar mais « un système de reconnaissance de plaques » d’immatriculation, précisent les forces de l’ordre suisses.

En France, le radar est intégré dans la plaque d’immatriculation

En France, des voitures radar circulent bien. Mais le radar est intégré dans la plaque d’immatriculation, pas dans le coffre de toit.

Depuis 2012, l’intox fait le tour du monde : elle a été partagée en néerlandais, en allemand, en russe… Elle rappelle une autre intox sur un radar intégré dans une glissière de sécurité, qui, elle aussi, est largement partagée sur internet, depuis plusieurs années.

