Photo d'illustration d'un fox terrier. — Pixabay/Pix1861

Il était coincé dans un tunnel depuis plus de six jours. Billy, un fox-terrier de 13 ans, a été retrouvé sain et sauf sous le canal de Bourgogne en Côte d’Or ce mardi, au terme d’une opération menée par des sauveteurs bénévoles.

La nouvelle, annoncée par plusieurs médias de la région, a été confirmée à l’AFP par un des spéléologues ayant contribué au sauvetage. Il y participait « à titre bénévole », car dimanche, le préfet avait refusé de les réquisitionner pour une intervention qu’il jugeait trop dangereuse, après expertise des lieux par les pompiers. Une décision source de polémique avec certains défenseurs des animaux mais qui n’interdisait pas « une démarche volontaire » des spéléologues.

Des pompes pour faire baisser le niveau du canal

Ceux-ci se sont rendus sur les lieux lundi pour tenter de trouver Billy, disparu mercredi dernier dans une buse du canal de Bourgogne à Saint-Usage. « On a demandé des pompes pour vider l’eau, on est descendu et on a remarqué une galerie de ragondins où l’on ne pouvait pas progresser. Mais on était sûrs que le chien était là », raconte Jean-Marc Chaput, conseiller technique du comité départemental de spéléologie.

Des caméras engagées lundi soir n’avaient pas permis de repérer l’animal, que son propriétaire britannique n’entendait plus aboyer. Mais mardi après-midi, près d’un trou repéré en surface, quelques coups de pelle ont suffi pour extirper Billy de la galerie. Son maître Mike l’a retrouvé avec beaucoup d’émotion. Selon le Bien Public, l’animal a ensuite été emmené chez le vétérinaire pour une visite de routine.