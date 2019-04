Illustration des Gafa — Lionel BONAVENTURE / AFP

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Il faudra passer – modérément – à la caisse. L’Assemblée nationale a voté lundi soir en première lecture l’instauration d’une taxe sur les géants mondiaux du numérique, qui doit faire de la France un des pays pionniers en la matière. Les députés ont approuvé par 55 voix contre 4 et 5 abstentions l’article du projet de loi porté par le ministre de l’Economie Bruno Le Maire instaurant cette « taxe Gafam (Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft) » à la française, qui suscite la désapprobation de Washington. Ils n’ont toutefois pas achevé l’examen de l’ensemble du projet de loi, suspendant leurs travaux pour la soirée avant le vote de son article 2 qui infléchit la trajectoire de baisse de l’impôt sur les sociétés pour 2019.

« J’irai, bien sûr. » L’épouse de Carlos Ghosn, Carole, qui avait quitté le Japon alors que la justice voulait l’interroger selon plusieurs médias nippons, s’est dite prête à répondre à une éventuelle convocation, lundi dans une interview diffusée par RTL où elle a dénoncé « un coup monté de Nissan », par « peur » d’une fusion avec Renault et Mitsubishi, alors qu’une vidéo enregistrée par l’ex-dirigeant avant son arrestation doit être diffusée ce mardi par son avocat japonais.

Les Lords maintiennent la pression sur Theresa May. La Chambre haute du Parlement britannique a entériné lundi soir une loi visant à contraindre le gouvernement à demander aux dirigeants de l’UE un nouveau délai afin d’éviter un Brexit sans accord le 12 avril. Bien qu’il ait rejeté trois fois l’accord de sortie de la Première ministre conservatrice Theresa May, le Parlement britannique a aussi voté contre un « no deal ». C’est pour éviter ce scénario d’une sortie brutale de l’Union européenne que la Chambre des Lords a entériné lundi cette proposition de loi des députés visant à obliger légalement la cheffe du gouvernement à repousser le Brexit si les parlementaires n’arrivaient pas à surmonter leurs divergences et à se mettre d’accord sur ses modalités.