NO PAIN NO GAIN Muscle-toi à la vie et la vie te sourira

Running dans la forêt; — SIPA

Doit-on vivre de sport et d’eau fraîche pour être heureux ? C’est en tout cas ce qu’attestent les chercheurs des universités de Yale et Oxford : Les personnes pratiquant une activité physique régulière se sentent mal mentalement seulement 35 jours par an, contre 53 pour les inactifs, selon une étude publiée dans The Lancer, rapporte Business Insider.

C’est l’humeur d’1,2 million d’Américains qui a été étudié dans cette recherche. Et l’argent ne fait lui pas le bonheur. Il faut ainsi beaucoup plus d’argent pour obtenir des effets similaires sur l’humeur que le sport.

A consommer avec modération quand même

Inutile de passer votre temps à la salle pour autant. Plus de trois heures d’exercices rendent le moral en moyen plus bas que de ne rien faire du tout.

L’idéal serait donc dans la semaine entre trois et cinq séances de 30 à 60 minutes par semaine. Et tant qu’à faire, privilégier les activités qui impliquent une socialisation, tel les sports d’équipe, les effets bénéfiques sont supérieurs.