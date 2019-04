Des policiers utilisant le LBD 40 lors d'une manifestation des gilets jaunes à Bordeaux, le 9 mars 2019. — U. Amez / SIPA

Sa décision avait beaucoup fait parler ces derniers jours. Le maire de Motreff, petite bourgade finistérienne de 700 habitants près de Carhaix, avait pris, le 15 mars dernier, un arrêté interdisant l’usage des lanceurs de balles de défense (LBD) dans sa commune. Un acte avant tout symbolique, destiné à ouvrir le débat sur le sujet, mais jugé illégal par la préfecture du Finistère.

Le préfet entendait saisir le tribunal administratif

Finalement, José Le Guélaff a décidé de jeter l’éponge et de ne pas croiser le fer avec le préfet, qui entendait saisir le tribunal administratif. Le maire a ainsi annoncé vendredi soir, lors du dernier conseil municipal, qu’il retirait l’arrêté polémique, rapporte Le Télégramme.

Pas de regrets pour l’édile qui souhaitait surtout « faire réagir » et « interpeller la population et les élus ». Mission apparemment accomplie, José Le Guélaff ayant indiqué avoir reçu « de nombreux messages de soutien » de la part d’habitants. Le maire de Motreff avait adopté cet arrêté en réaction aux images choquantes de manifestants gravement blessés par le LBD 40, qui ne correspondaient pas à « [sa] vision de la démocratie et de la France ».