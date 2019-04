Près de 700.000 personnes conduisent sans permis en France

Un accident de voiture à Strasbourg. — SUPERSTOCK/SUPERSTOCK/SIPA

C’est un chiffre inquiétant dévoilé ce lundi matin par le délégué interministériel à la Sécurité routière. Selon Emmanuel Barbe, interrogé sur RTL, « on estime qu’environ 680.000 personnes roulent sans permis » en France. Un nombre qui a augmenté de 30 % sur les cinq dernières années.

Comme le rappelle Le Parisien, « les deux-tiers des personnes sans permis n’ont jamais passé l’examen. Leur premier argument avancé pour se justifier est celui du coût qui est de l’ordre de 1.500 euros en moyenne en France ».

Risque de résiliation d’assurance

Pourtant, la conduite sans permis peut avoir de lourdes conséquences. Selon la Sécurité routière, « la peine encourue pour le défaut de permis est d’un an d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende. Le véhicule peut être immobilisé et mis en fourrière immédiatement, il peut être confisqué si le conducteur en est propriétaire. »

Par ailleurs, « le conducteur sans permis responsable d’un accident ne sera en aucun cas indemnisé pour ses propres blessures ou pour les dégâts matériels qu’il aura subis et son assurance pourra résilier son contrat ».