Des — SIPA

Un grand moment de solitude. Si l’acte 21 des « gilets jaunes » ce samedi a connu la plus faible mobilisation du mouvement, les « foulards rouges » n’ont pas non plus drainé les foules ce dimanche. La marche prévue à partir de la place de la République de Paris​ n’a ainsi qu’attiré que quelques dizaines de personnes, et a été annulée faute de rassembler un nombre suffisant de manifestants.



Un échec qui n’a pas manqué de faire réagir sur les réseaux sociaux, beaucoup se moquant du faible nombre de participants.

⚡️PARIS / Échec total, sans doute, pour la manifestation des #FoulardsRouges avec seulement 50 à 60 personnes qui manifestent aujourd’huipic.twitter.com/EIdvU6yQS4 — Pure. (@PureTele) April 7, 2019