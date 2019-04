«Gilets jaunes» Acte 21. Deux manifestations déclarées à Paris... Les « gilets jaunes » tiennent leur seconde « Assemblée des assemblées » à Saint-Nazaire...

9h25 : Les manifestations prévues ailleurs en France

D’autres manifestations sont relayées sur les réseaux sociaux, comme à Rouen, Lyon, Dijon, Nice, Nantes, Montpellier, Bordeaux ou encore Toulouse. A Bort-les-Orgues en Corrèze, une manifestation est prévue pour protester contre la privatisation de barrages dans la région.

Des arrêtés d’interdiction de manifester dans les centres-villes d’Auxerre et de Bourg-en-Bresse ont par ailleurs été pris.

A Saint-Nazaire enfin, en Loire-Atlantique, 500 « gilets jaunes » venus de toute la France, selon les organisateurs, sont attendus de vendredi à dimanche pour la seconde « Assemblée des assemblées ». Au programme : groupes de travail et assemblées plénières pour discuter notamment de la « communication interne et externe », de l’attitude « face à la répression » et des « revendications ».