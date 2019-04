CONTESTATION A Paris, le préfet de police Didier Lallement a renouvelé l’arrêté d’interdiction de manifester sur les Champs-Elysées, la place de l’Etoile et autour de l’Elysée et de l’Assemblée nationale

Manifestation de «gilets jaunes» le 16 mars 2019 à Paris. — ISA HARSIN/SIPA

Pour le 21e week-end consécutif, les « gilets jaunes » vont se mobiliser, ce samedi dans toute la France, deux jours avant la restitution du grand débat national, ce lundi.

Une mobilisation qui intervient également deux jours après la censure par le Conseil constitutionnel de l’article phare de la loi anticasseurs.

Des interdictions de manifester reconduites

A Paris, le préfet de police Didier Lallement a renouvelé l’arrêté d’interdiction de manifester sur les Champs-Elysées et la place de l’Etoile, ainsi que dans un vaste périmètre comprenant l’Elysée et l’Assemblée nationale. Ailleurs, « le droit de manifester, qui est une liberté fondamentale, pourra s’exercer librement », assure la préfecture, mais « tout attroupement donnant lieu à des débordements sera immédiatement dispersé ». Des arrêtés d’interdiction de manifester dans les centres-villes ont également été pris à Auxerre et Bourg-en-Bresse.

A Paris, deux manifestations déclarées en préfecture ont été annoncées sur Facebook : l’une, relayée par Eric Drouet​, figure du mouvement des « gilets jaunes », doit relier la place de la République à l’esplanade de la Défense, pour dénoncer « l’art de l’optimisation fiscale ». La seconde doit partir de la gare Montparnasse, avec pour point de chute le bassin de la Villette, au nord-est de la capitale. Un autre évènement, baptisé « Acte 21, Paris Va Bientôt Trembler ! », est organisé et réunit plus de 4.600 personnes « intéressées », mais ni lieu ni horaires précis ne sont indiqués.

Une manifestation à Bort-les-Orgues en Corrèze pour protester contre la privatisation de barrages

Un appel à un rassemblement national à Rouen a également été lancé, tandis que les femmes « gilets jaunes » sont invitées à se retrouver à Lille habillées en « Marianne ». Comme chaque week-end, des « gilets jaunes » se sont donné rendez-vous dans plusieurs villes de province dont Lyon, Dijon, Nice, Montpellier, Bordeaux ou encore Toulouse.

Plus étonnant, une page Facebook annonce une manifestation à Bort-les-Orgues en Corrèze pour protester contre la privatisation de barrages dans la région. Plus de 1.700 personnes se sont déclarées « intéressées » alors que la petite commune ne compte que 2.745 habitants.

Christophe Castaner « regrette la décision » des Sages

Ce jeudi, l’article phare de la loi anticasseurs, prévoyait la possibilité de prononcer des interdictions administratives de manifester contre toute personne présentant une « menace d’une particulière gravité pour l’ordre public », a été censuré par le Conseil constitutionnel. Christophe Castaner a réagi, ce vendredi, déclarant « prendre acte », mais « regretter la décision » du Conseil constitutionnel.

Le texte n’ayant toujours pas été publié au Journal officiel, les mesures validées jeudi par les « Sages », notamment les fouilles de sacs et de véhicules aux abords des cortèges, ainsi que le délit de dissimulation volontaire du visage, désormais passible d’un an de prison et de 15.000 euros d’amende, ne s’appliqueront pas ce samedi. « Nous serons présents à un haut niveau de mobilisation », a assuré le ministre de l’Intérieur.