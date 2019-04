Carlos Ghosn lors de la conférence de presse au cours de laquelle il a avoué sa faute, le 19 novembre 2018. — Miho Ikeya/AP/SIPA

C’est mercredi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à Davézieux et à Saint-Viaud.

L’affaire du jour : Que reproche exactement la justice japonaise à l’ex-dirigeant à Carlos Ghosn ?

Carlos Ghosn, PDG de Renault-Nissan, devant le concept-car Renault Trezor au Mondial de l'Automobile, à Paris, le 29 septembre 2016. - SIPA

L’ex-dirigeant de Renault et Nissan, qui a déjà passé 107 jours en détention au Japon, a de nouveau été interpellé à Tokyo ce jeudi matin sur la base de nouvelles accusations de malversations financières. Cette fois, il est soupçonné « de transferts d’argent » à Oman. La troisième accusation depuis le début de cette affaire : on vous résume tout ici.

L’interrogation du jour : Les poissons sont-ils en train de se masculiniser à cause du réchauffement climatique ?

Le stress masculinise les poissons, constate un article scientifique publié mardi dans Trends in Ecology and Evolution. Or, une température élevée de l’eau et une plus forte acidité sont des facteurs de tension. Une étude à long terme est menée dans l’Hérault pour mieux comprendre ce phénomène. On vous explique tout par là.

La série du jour : Toutes les questions laissées sans réponse à la fin de la saison 3 de « This is Us »

Mandy Moore, l'actrice de «This is us» - SIPANY/SIPA

La saison 3 de This is us s’est achevée mardi à la télévision américaine (le 14 avril sur Canal + Séries) sur une scène du futur très mystérieuse. L’épisode 18, intitulé Her, fait un bon dans le futur et répond au dernier épisode de la saison 2. On fait le tour de toutes les questions (et des indices) que la troisième saison laisse sans réponse dans cet article.

L’oubli du jour : Elle lance un appel pour retrouver sa thèse

Une jeune femme a oublié son sac à dos contenant sa thèse sur son ordinateur portable samedi dernier dans un Intercités Bordeaux-Nîmes. Son père lance un appel auprès du public pour tenter de récupérer le précieux ordinateur.

La vidéo du jour : La ligne 14 « sud » du métro bientôt creusée, voici le tunnelier

Et si vous avez aimé ces immanquables vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.