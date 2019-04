Alsace: Les appartements évolutifs et transformables sont-ils l'habitat de demain? (Illustration) — G. VARELA / 20 MINUTES

Trianon résidences a lancé Wallis Infini, système de construction pour des appartements 100 % évolutifs et transformables adaptés au parcours de vie des acquéreurs.

Ces appartements sont-ils l’habitat de demain ? D’autres promoteurs se sont lancés sur ce marché. « Il y a un très fort potentiel. Ça va dans le sens de l’histoire », estime le PDG de Trianon résidences.

Jeune couple, vous allez accueillir votre premier enfant ? Paf, on réduit l’espace de vie pour créer une nouvelle chambre grâce aux cloisons repositionnables. Seniors, votre appartement est désormais trop grand pour vous ? Hop, on crée un studio et on le loue. Familles recomposées? Zou, on cloisonne de nouvelles chambres.

Voilà le principe de Wallis Infini, système de construction lancé il y a quelques jours par Trianon résidences pour des appartements 100 % évolutifs et transformables, adaptés au parcours de vie des acquéreurs. « Le mur n’est plus une contrainte, le logement est évolutif presque à l’infini », résume Cédric Simonin. Le PDG de Trianon résidences reconnaît qu’ils n’ont rien inventé : le système est inspiré de la technique du poteau/dalle répandue dans les années 60 et 70.

Sans mur porteur

Le système se vend sous forme de modules indépendants, sans mur porteur (sauf noyau central), dont les cloisonnements peuvent être enlevés et repositionnés. Les espaces pouvant accueillir des pièces d’eau ont par exemple été déterminées à l’avance. La seule limite : « On ne peut pas monter plus haut qu’un R + 4 avec ce système-là » et « la configuration du terrain qui doit plutôt être rectangulaire ».

Les premiers logements Trianon résidences (24 au total) devraient sortir de terre à Cernay (Haut-Rhin), puisqu’un permis de construire doit être déposé en juin pour une livraison au second semestre 2021. D’autres projets sont prévus à Kembs (Haut-Rhin), peut-être à Vaulx-en-Velin (Rhône) et le promoteur « regarde sur l’Eurométropole de Strasbourg ».

L’avenir qui prend forme ?

Et si ces appartements allaient dessiner l’habitat de demain ? Il faut dire que d’autres ont misé dessus : Artenova Immobilier a fait breveter sa conception de logements en deux parties, Upappart propose de multiplier les possibilités d’aménagements autour d’un îlot central, Icade développe avec Bihome des appartements principaux prolongés par un espace de vie indépendant.

Au moment de lancer la commercialisation de Wallis Infini, le PDG de Trianon Résidences en est convaincu : « Il y a un très fort potentiel. Ça va dans le sens de l’histoire ». Et de poursuivre : « Dans nos métiers, le mode de réflexion est ainsi fait qu’on part du produit. Ici, la démarche a été de partir des gens, de leur parcours de vie et de construire autour de ça ».

« Au final, ton mur n’a pas bougé ! »

Qu’en pensent les gens justement ? « Ce n’est pas bête, sur le papier, dixit Christine, quinquagénaire. Quand les enfants quittent le foyer, c’est vrai que ça peut faire vide. Alors, oui, si on a l’option de louer une partie de notre logement, pourquoi pas. »

Mais le trentenaire Marc remarque « qu’il faut quand même anticiper. Personnellement, je ne sais pas dans schéma familial je vivrai dans 15, 20 ans. Et puis, on ne va pas se mentir, quand on prend un appart, on se dit souvent qu’on va refaire tels trucs, tels aménagements… Et au final, ton mur n’a pas bougé ! » Rien toutefois n’oblige les propriétaires à bouger les cloisons, et ils pourraient ainsi y vivre comme dans un logement classique. Mais alors l’habitat de demain ressemblerait un peu plus à celui d’aujourd’hui.