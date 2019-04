Rudy et son huître géante. — Petitgas

« Je n’ai jamais vu une huître aussi grosse de toute ma vie d’ostréiculteur… » Une semaine après la découverte du spécimen, Jacques Petitgas, gérant des Viviers de la Mine, des parcs à huîtres à Talmont-Saint-Hilaire, n’en revient toujours pas. « Souvent, les huîtres oubliées comme on les appelle font 400 g en moyenne, mais là, elle fait 1,3 kg et mesure 27 cm. Elle est en plus vivante et ça, c’est exceptionnel. » C’est Rudy, le fils de 10 ans de la famille, qui a découvert la semaine dernière – avec son ami Gabriel – ce mollusque géant alors que les deux enfants « bricolaient dans l’eau et cherchaient plutôt des crabes », selon le papa.

Une huître « d’une trentaine d’années »

Jacques Petitgas estime que l’huître a « une trentaine d’années compte tenu de sa morphologie et de sa coquille. Il faut normalement 3 ans pour faire une huître de 70 g. » L’ostréiculteur est impressionné par « la beauté du sabot ».

Ce n’est néanmoins pas un record. Ce n’est pas la première fois qu’une huître « oubliée » est découverte. En 2014 par exemple, un pêcheur à pied professionnel de Cherrueix (entre Saint-Malo et le Mont-Saint-Michel), avait pêché dans la Rance une huître aux dimensions colossales : 35 cm de long, 15 cm de large et 2,03 kg à la pesée.

Que va devenir l’huître géante de Talmont-Saint-Hilaire ? « On va la remettre dans le parc à huîtres, la garder et la suivre année par année. On verra quel poids elle va prendre. » Le petit « trésor » sera plongé « dans des zones profondes et à l’abri des regards ».