Un enseignant au tableau. - Pixabay

Exercer son boulot de prof avec passion, être apprécié par ses collègues et ses élèves, mais un jour, se voir cloué au pilori par un parent d’élève. C’est ce qui est arrivé à Jean Willot, enseignant de primaire. Il n’a pas supporté d’être l’objet d’une plainte et s’est pendu. Ce drame fait écho aux incompréhensions croissantes entre parents et enseignants. Pourquoi ces tensions ? Comment les apaiser ?. Un article important à lire ici.

Il est recommandé aux personnes qui ont acheté ces produits de ne pas les consommer et de les détruire, ou de les faire rembourser. - Auchan

Trois enseignes d’hypermarchés rappellent des lots de charcuterie italienne de la société « Compagnie montagne noire » à cause de la présence de listeria. Pour connaître les numéros de lots incriminés, c'est ici

Les repas servis en Ehpad doivent respecter de nombreuses normes sanitaires. - JEFF PACHOUD / AFP

Cinq résidents de la maison de retraite « La Chêneraie » sont morts d’intoxication alimentaire. Alors que des familles de victimes dénoncent des repas préparés en externe le groupe Korian, qui a racheté en février dernier cet établissement de 80 résidents, assure qu’ils étaient confectionnés sur place. Une enquête a été ouverte pour « homicides involontaires et blessures involontaires » par le parquet de Toulouse. A lire ici.



Khelifa M est un soudeur de 32 ans. Personne n’en aurait sans doute jamais entendu parler sans Alexandre Benalla. Mais paradoxalement, c’est sans doute à l’ancien chargé de mission de l’Elysée qu’il va finalement devoir son salut. Accusé d’avoir jeté des morceaux de bitume sur les forces de l’ordre lors des fameuses manifestations de la fête du Travail, Khelifa M. a entendu, ce mardi, le procureur requérir finalement une relaxe en sa faveur, en raison d’une « grossière erreur » de procédure.

Tous les détails de cette affolante affaire ici.

Tout est dans le titre. Voilà, voilà.

