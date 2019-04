Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, mardi après-midi, lors de son passage à l'Ehpad — B. Colin / 20 Minutes

Après le décès de cinq résidents d'une maison de retraite, et l’hospitalisation de quinze autres, suite à une intoxication alimentaire dans la nuit de dimanche à lundi, la ministre de la Santé s’est rendue à Lherm ce mardi.

Venue apporter son soutien au personnel de l’établissement et aux proches des victimes, Agnès Buzyn était aussi là pour leur dire que « la lumière doit être faite. J’ai pris l’engagement auprès des familles que la transparence sera complète, les réponses seront données à leur inquiète et leur douleur ».

Si des analyses toxicologiques ont été menées, pour l’heure la cause de cette intoxication alimentaire n’est pas connue.

« Il est très important que cette enquête ait lieu et que nous sachions s’il y a eu des défauts de procédure ou une faute et que nous puissions en tirer les conséquences », a-t-elle expliqué à la sortie d’une rencontre avec les parents et professionnels de l’établissement qui accueille 80 résidents.

Plaintes déposées, « devoir de vérité »

Alors qu’une enquête a été ouverte par le parquet de Toulouse dès lundi pour « homicides involontaires et blessures involontaires », des familles de victimes ont indiqué qu’elles avaient déposé plainte mardi pour « homicides involontaires » auprès de la gendarmerie.

C’est le cas d’Emmanuel et ses sœurs qui ont perdu leur mère, Suzette, âgée de 75 ans. « J’attends des réponses, savoir comment cela s’est passé. Pour l’instant, c’est flou. Cette plainte a fait l’objet d’une discussion en famille, nous avons décidé de la déposer pour avoir accès au dossier, il y a un devoir de vérité », estime celui qui réside en Franche-Comté.