Auchan reconnaît avoir vendu des sacoches avec une croix gammée en Pologne

Le groupe français de grande distribution Auchan a reconnu mardi à l’AFP avoir vendu des sacoches type « bananes » style militaire avec une svastika nazie, qu’elle a mises en vente « par pure négligence », selon sa porte-parole Dorota Patejko.

An Auchan supermarket in Kraków was discovered selling bags with a Nazi swastika on them, which is illegal in Poland. The French firm says that the Polish supplier printed the symbol on around a tenth of the bags, which have now been withdrawn from sale https://t.co/f46L9ieHk0 pic.twitter.com/DfQtGj8ncv