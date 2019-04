Une cour de la prison de Fleury-Mérogis, en région parisienne, le 29 octobre 2015 — ERIC FEFERBERG AFP

Le nombre de détenus a reculé sensiblement en Europe entre 2016 et début 2018 mais huit pays, dont la France, affichent toujours de « graves problèmes de surpopulation » carcérale, selon une étude du Conseil de l’Europe rendue publique mardi.

Durant cette période, le taux d’incarcération a reflué de 6,6 %, passant « de 109,7 à 102,5 détenus pour 100.000 habitants », relève l’enquête de l’Ecole des sciences criminelles de l’Université de Lausanne (Suisse), qui réalise chaque année pour le Conseil un rapport sur la population carcérale en Europe.

Plus d'un million de détenus

La diminution est particulièrement notable dans des pays comme la Roumanie (-16 %), la Bulgarie (-15 %) ou la Norvège (-11,6 %). A l’inverse, il a explosé en Islande (+25,4 %). « Au 31 janvier 2018, il y avait 1.229.385 détenus » dans les 44 pays membres du Conseil qui ont répondu au questionnaire envoyé par l’Université, indique l’étude.

Le précédent rapport, publié en mars 2018, faisait état d’un nombre de détenus en hausse de 2,2 %, avec 859.102 prisonniers, un chiffre qui grimpait à 1,5 millions de personnes en incluant une estimation du nombre de détenus russes, Moscou n’ayant alors pas transmis ses données, contrairement à cette année.

Cette fois, Turquie, Belgique et Hongrie n’ont pas fourni leurs statistiques. Ankara, qui a procédé à des arrestations massives après le coup d’Etat manqué en juillet 2016, avait répondu au questionnaire mais des « inconsistances dans les données » n’ont pu être éclaircies « à temps » et les chiffres turcs n’ont pas été inclus, précise l’Université.

Un taux de suicide élevé en France

Parmi les pays affichant le plus grand nombre de détenus figurent la Russie (602.176), le Royaume-Uni et le Pays de Galles (84.373), la Pologne (73.822) et la France (69.596). Selon l’étude, « huit pays ont signalé de graves problèmes de surpopulation » carcérale, dont la France qui, avec un taux de 116 détenus pour 100 places (117 dans le précédent rapport), figure à la troisième place, derrière la Roumanie (120) et la Macédoine du Nord (122).

Le taux médian européen est de 91 détenus pour 100 places, rappelle le rapport.La France enregistre également le plus haut taux de suicide (12,6 pour 10.000 prisonniers) et le plus grand nombre d’évasions (611). L’étude note une diminution de 4,8 % des détenus étrangers, qui passe de 16,7 % (2016) à 15,9 % (2018). En 2017, les pays européens ont injecté 20,2 milliards d’euros dans leurs prisons. En moyenne, le coût quotidien d’un prisonnier est de 67 euros.