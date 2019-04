TERRORISME Un proche de Radouane Lakdim, le tueur de quatre personnes le 23 mars 2018 à Carcassonne et Trèbes, a été interpellé et placé en garde à vue ce mardi

Trèbes, ciblée par une attaque terroriste l 23 mars 2018. — H. Menal/ 20 Minutes

Plus d’un an après les attaques terroristes à Trèbes et Carcassonne, qui avaient fait quatre morts le 23 mars 2018, l’enquête se poursuit. Ce mardi, un proche du djihadiste Radouane Lakdim a été interpellé mardi et placé en garde à vue, selon des sources judiciaires et proches du dossier.

Cette interpellation a été menée par les services antiterroristes, à la demande du juge d’instruction en charge de l’enquête sur ces attentats revendiqués par le groupe Etat islamique, selon la source judiciaire, qui confirme une information du Point.

Lakdim avait été abattu par des gendarmes du GIGN de Toulouse lors de l’assaut du Super U de Trèbes. Dans le supermarché, il avait tué un boucher, un client ainsi que le lieutenant-colonel de gendarmerie Arnaud Beltrame, qui s’était livré comme otage à la place d’une femme. Lakdim avait auparavant tué un retraité à Carcassonne.

Trois hommes et la compagne du terroriste incarcérés

Depuis l’interpellation le jour des faits de Marine Pequignot, la petite amie du terroriste, quatre hommes ont été mis en examen, soupçonnés d’avoir eu connaissance des projets du tueur ou pour certains de l’avoir aidé à des degrés divers.

Trois d’entre eux et la jeune femme de 19 ans sont aujourd’hui incarcérés. Celle-ci avait publié sur Internet le matin des attaques une sourate promettant l’enfer aux mécréants.