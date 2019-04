AGITÉS DU BOCAL Qui dit 1er avril, dit poissons d’avril. Alors que les fake news font rage, il peut paraître délicat de faire des canulars. Pourtant quelques uns l’ont tenté, et parfois avec talent

Des poissons d'avril — Pixabay

Poisson d’avril ! Alors que les fake news font rage, alors qu’on a l’impression d’avoir tout vu, pas facile de nous arracher un sourire avec un poisson d’avril. Pourtant, cette année, quelques-uns - plutôt inattendus - se sont prêtés à l’exercice, parfois avec un certain talent.

Policiers et gendarmes s’en sont notamment donné à cœur joie. La RATP aussi comme chaque année, et quelques marques. Vous pourrez découvrir dans la vidéo ci-dessous, les canulars les plus remarqués de ce 1er avril.

Une belle bande d’agités du bocal !