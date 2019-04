Des chats utilisés comme détecteur de mensonges ? « Ces félins disposent de capacités permettant de déceler le stress, la transpiration… de nos gardés à vue », explique ce lundi la gendarmerie du Rhône sur son compte Twitter. Rassurez-vous, il s’agit bien évidemment d’un poisson d’avril (le chat sur la photo appartient à un gendarme et n’a pas maltraité l’homme devant lui). « C’est un petit clin d’œil à nos équipes cynophile », sourit la capitaine Nadia Mostefa, responsable de la communication pour la région de gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes.

La Gendarmerie innove et expérimente depuis plusieurs semaines l’utilisation de chat comme «détecteur d’émotions» et donc de mensonges. Ces félins disposent de capacités permettant de déceler le stress, la transpiration... de nos gardés à vue. Infos ➡️ https://t.co/MgOd1iDMd6 pic.twitter.com/0zJS3hSWBp

Diffuser des blagues sur les réseaux sociaux constitue un bon moyen pour « tisser un lien avec les internautes » en montrant « que sous les uniformes, il y a des hommes et des femmes qui ont de l’humour », explique-t-elle à 20 Minutes. Les gendarmes de la région se sont cassés la tête pour trouver des idées « originales » et « un peu crédibles ». L’année dernière, ils avaient tenté de faire croire que des aigles survolaient les autoroutes afin d’identifier les automobilistes commettant des infractions !

Dans plusieurs départements, les gendarmes se sont aussi prêtés au jeu du traditionnel canular du 1er avril. Dans la Loire, ceux de Saint-Etienne ont pris la pose devant le stade Geoffroy-Guichard avec un « un nouvel uniforme » après avoir troqué leur traditionnel polo bleu contre… un vert, évidemment ! Quant aux gendarmes de l’Ardèche, ils ont annoncé la mise en place de « patrouilles en poney » dès cet été. « Rustiques et agiles, ils permettront aux gendarmes de se déplacer sur les chemins escarpés du département. »

Coller aux spécificités des territoires, placer la #gendarmerie au 💚 des préoccupations des citoyens sont les enjeux de la #PSQ.

La gendarmerie de la #Loire va plus loin et adopte un nouvel uniforme plus proche de l'identité de @LoirePresse

Fier d'être encore plus #AVosCôtés. pic.twitter.com/Seba5o5vfg