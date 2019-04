Ressortez vos parapluies... Le mauvais temps fait son grand retour

Ciel noir et orages à Dijon en Bourgogne, le 4 juillet 2018. — KONRAD K./SIPA

Si vous vous étiez habitués au soleil et aux températures douces depuis quelques semaines, c’est malheureusement l’heure de ressortir vos manteaux et vos parapluies. Orages, pluies et chutes des températures… La météo va se dégrader pour cette première semaine d’avril.

Dès mardi, pluie, grisaille et orages sont attendus dans l’ouest de la France, de la Nouvelle-Aquitaine à la région Hauts-de-France, en passant par les Pays de la Loire et la Bretagne. En revanche, l’est du pays devrait être épargné par la pluie.

De la neige attendue en altitude

Mercredi, les nuages recouvriront l’ensemble du pays, avec des orages dans l’ouest de la France, sur les côtes de l’Atlantique et de la Manche, ainsi qu’à Paris et de la pluie à l’est du pays. Les températures, nettement plus fraîches que ces derniers jours, ne devraient pas dépasser les 10 degrés sur l’ensemble du territoire.

Des chutes de neige sont également attendues à partir de 800 mètres dans le sud du Massif central, 900 mètres dans les Vosges et dans le Jura, 1.000 mètres dans les Pyrénées et 1.200 mètres dans les Alpes. Jeudi matin, la pluie et les orages sont attendus sur la quasi-totalité du pays, avant de disparaître, dans la journée, pour laisser place à des éclaircies, à l’exception des Pyrénées et de la Lorraine où les éclairs persisteront. Si les températures doivent remonter très légèrement, elles ne devraient pas dépasser les 12 degrés.