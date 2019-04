Devant La Chêneraie, la maison de retraite de Lherm dont cinq résidents sont morts d'une probable intoxication alimentaire. — B. Colin - 20 Minutes

Cinq résidents d’une maison de retraite de Lherm, dans la Haute-Garonne, sont morts après avoir pris leur repas de dimanche soir.

Quatorze autres pensionnaires sont hospitalisés et la piste de l’intoxication alimentaire est privilégiée.

Alain Lapeyre, le fils d’une victime, a l’intention de porter plainte.

Elle s’appelait Antoinette, avait 93 ans et vivait depuis dix ans à la maison de retraite de La Chêneraie, à Lherm, dans la Haute-Garonne. Dans la nuit de dimanche à lundi, vers 1h30 du matin, les gendarmes sont venus frapper à la porte de son fils, Alain Lapeyre afin de lui annoncer la terrible nouvelle : Antoinette fait partie des cinq résidents de l’établissement décédés à la suite d’une probable intoxication alimentaire.

« Je suis très choqué et très en colère », a confié Alain en cette fin de matinée devant l’Ehpad où les enquêteurs s’affairent encore. Le fil endeuillé l’est d’autant plus qu’il tombe des nues concernant la restauration des pensionnaires. « C’est inadmissible ! On m’a toujours assuré que les repas étaient faits sur place et je viens d’apprendre qu’ils étaient livrés [le gourpe Korian, proprétaire de l'établissement, indique pour sa part que les repas sont préparés sur place]. »

Chambre fermée à clé

Alain Lapeyre assure que les conditions d’accueil se sont dégradées « depuis quelque temps ». « Il y a huit jours, raconte-t-il, je suis passé et je suis monté au troisième étage où se trouvait ma maman. Il n’y avait personne, sa porte était fermée à clé et j’ai demandé qu’on m’ouvre. »

Selon Alain Lapeyre, les familles ont récemment reçu un courrier leur demandant de prévenir en cas de visite. Et de préciser qu’il n’a « rien contre les filles qui travaillent ici » mais pointe un manque de personnel. « Je ne veux pas en rester là, assure-t-il. Je vais porter plainte ». La préfecture de Haute-Garonne a activé une cellule d’urgence médico-psychologique pour les familles. Elle est joignable au 05 62 23 27 22.