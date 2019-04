Vos blagues nous ont bien fait rigoler — Illustration/Pixabay

Ça y est, le 1er avril est arrivé. Avec lui, son lot de farces et de calembours en tout genre dont vous allez profiter/être victime. Pour l’occasion, nous vous avions demandé de nous faire part de vos meilleures (souvent synonymes de pires) «blagues nulles». A la lecture de celles-ci, nous n’avons pas été déçus, tant certaines d’entre elles nous ont fait sincèrement sourire.

Sur ce, trêve de bavardages, voici vos meilleurs/pires traits d’esprit. Joyeux premier avril à tous !

Les blagues «animaux»

Deux mouettes se baladent, l’une d’entre elles arrive à voler un sandwich. Sa pote lui dit «on fait mouette-mouette ?»

Par Sabrina

Que fait un crocodile mâle lorsqu’il croise un crocodile femelle ? Il Lacoste !

Par Anthony

C’est deux canards qui se promènent sur un lac. Le premier dit au second : «Coin coin». L’autre lui répond : «C’est dingue c’est exactement ce que je voulais dire !»

Par Anthony

Comment les abeilles communiquent entre elles ? «Par e-miel»

Par Ozan

Qu’est ce qui fait 999 fois «tic» et 1 fois «tac» ? Un mille-pattes avec une jambe de bois !

Par Emy

Vous savez ce que c’est un chat qui tombe dans un pot de peinture à noël ? Un chat peint de noël !

Par Mathieu

Que prend un éléphant dans un bar ? De la place…

Par Nadege

Qu’est-ce qu’une maman dinosaure raconte à son bébé dinosaure ? Une préhistoire.

Par Quentin

Tu savais que les girafes n’existent pas ? «Oui, c’est un coup monté» !

Par Margaux

Que font les dinosaures quand ils n’arrivent pas à se mettre d’accord ? Un Tirajosor.

Par Lucie

Les blagues absurdes

Un homme entre dans un café… Et plouf !

Par Hélène

Deux fous sont dans le désert. L’un dit a l’autre «Mais pourquoi tu te balades avec une cabine téléphonique ? » L’autre lui répond «Ben c’est simple, si je suis attaqué par un coyote, je rentre dedans je ferme la porte et j’appelle les secours ! Mais et toi alors, pourquoi tu te balades avec un parpaing ?» Et son compagnon lui répond alors «Oh c’est simple, si jamais un coyote m’attaque, je le lâche et alors je pourrais courir plus vite.»

Par Julien

C’est quoi un boomerang qui ne revient pas ? Un bout de bois.

Par Ozan

- Bonjour docteur, j’ai des trous de mémoire fulgurants, un truc horrible !

- Depuis quand ?

- Depuis quand, quoi ?

Par Philippe

Quelle est la différence entre un renard ? Aucune, car il ne sait ni voler.

Par Daniel

Qu’est-ce qui est transparent et qui court dans un champ ? Un troupeau de vitres.

Par Imran

Deux vaches discutent : «Ça ne te fait pas peur toi ces histoires de "vache folle" ?», «Ben je m’en fous je suis un lapin»…

Par Nicolas

Les jeux de mots qui vont bien

Qu’est ce qu’un chou qui va sous l’eau ? Un chou marin.

Par Poppy

Hier j’ai fait une blague à une caissière, mais elle a pas super marché…

Par Valentin

Qu’est-ce qu’un canif ? «Un p’tit fien !»

Par Emeline

Pourquoi est-ce qu’Harry Potter chuchote ? Parce que Dumbledore.

Est-ce qu’un pépito mangé à minuit c’est un pépitard ?

Vous savez pourquoi les Japonais ne peuvent pas être des chevaux ? Parce qu’ils sont déjà poneys.

Par Quentin

Vous savez avec quoi on ramasse la papaye ? Avec une foufourche…

Par Gérard.