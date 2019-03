Des écritures anciennes — SIPA

Une association française a lancé ce dimanche un manifeste national pour demander l’inscription des langues anciennes au Patrimoine culturel immatériel de l’Unesco, lors d’un colloque auquel participait le ministre de l'Éducation.

« Il nous a paru indispensable de vouloir préserver l’enseignement du latin et du grec, qui sont les racines de la langue française et de l’histoire européenne », a expliqué Vincent Merkenbreack, président de l’association Human-Hist, à l’origine du manifeste.

La sève vivante de notre langue

Celui-ci a été lancé à l’ouverture du deuxième Rendez-vous international des langues anciennes organisé jusqu’à aujourd’hui à Autun (centre-est de la France), où 80 chercheurs et universitaires français et étrangers participent à des conférences et tables rondes, parfois en latin ou grec ancien. « C’est aussi l’occasion de montrer au public l’étendue et la vitalité des langues anciennes », ajoute Vincent Merkenbreack.

Venu assister au colloque ce matin, le ministre de l’Education Jean-Michel Blanquer a vu dans le lancement de ce manifeste « un moment essentiel et emblématique » pour la défense des langues anciennes, qui sont « la sève vivante de notre langue ». « Le grec et le latin ne sont ni désuets, ni élitistes et ils doivent être promus », a affirmé Jean-Michel Blanquer, en exprimant son soutien à leurs enseignants qui sont des « transmetteurs de valeurs ».