Si la France s’apprête ce dimanche à passer à l’heure d’été, la problématique ne concerne pas les territoires ultramarins, qui ne changent jamais d’heure, une particularité méconnue dont ils se sont accommodés. « Notre positionnement proche de l’Equateur fait que la durée du jour ne varie que très peu », explique Jean-Noël Degrace, chef du centre Météo France Antilles Guyane.

« On n’a pas besoin de changer d’heure pour faire des économies d’énergie (…) Très peu de pays changent d’heure dans la Caraïbe, et ceux qui le font, comme Haïti, c’est souvent pour des raisons géopolitique ou économiques, ou pour être calés sur d’autres fuseaux horaires, les Etats-Unis par exemple », précise Jean-Noël Degrace.

« Aucun intérêt en matière d’économie d’énergie »

« Pour quelqu’un qui vit en Europe, il y a une grande différence entre l’ensoleillement d’été et d’hiver », renchérit Maurice Henry, responsable de l’association Volcans et Planètes en Martinique. « Pour nous, pas de grande différence entre les heures du coucher du soleil des différentes saisons. »

A La Réunion non plus, pas de changement d’heure, « parce que c’est inutile », lance Jacques Ecormier, chef prévisionniste à Météo France. « La différence entre l’été et l’hiver ne sera que d’une heure, une heure trente, cela n’a aucun intérêt en matière d’économie d’énergie », estime-t-il.

Seule exception, Saint-Pierre et Miquelon : ce territoire de l’Atlantique nord change d’heure deux fois par an, mais en fonction du Canada, du fait de sa proximité géographique. Cette année, les habitants de ce petit archipel sont passés à l’heure d’été, trois semaines avant la métropole. La Nouvelle-Calédonie, elle, a tenté à plusieurs reprises le passage à l’heure d’été permanent, mais est toujours revenue à son fuseau horaire d’origine.