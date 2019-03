Agnès Varda est décédée le 29 mars 2019. (Illustration) — Joerg Carstensen/AP/SIPA

Ce week-end, on change d'heure mais pas question de changer vos habitudes de lecture, voici les immanquables du jour.

Comment aborder la douloureuse réalité du cancer avec son enfant? - Pixabay

Ils ont entre 3 et 19 ans et sont tous originaires de Sainte-Pazanne. Dans cette petite commune de Loire-Atlantique (6.500 habitants), située à une trentaine de kilomètres de Nantes, l’inquiétude est vive alors que les cas de cancer se multiplient chez les enfants du secteur. Au total, au moins neuf d’entre eux, des filles et des garçons, ont développé cette maladie ces trois dernières années. Trois enfants sont décédés et le dernier cas s’est déclaré en février 2019.

La chute du jour : Le mur de la prison de Poissy s'effondre, pourquoi les rénovations ont pris un an de retard?

Le mur de la maison d'arrêt de Poissy effondré jeudi 28 mars - Mairie de Poissy

Mercredi matin, le mur d’enceinte de la prison de Poissy dans les Yvelines s’est effondré sur plus de 40 mètres de long. Des travaux de renforcement y étaient en cours depuis le début d’année. « Nous sommes passés à deux doigts d’un drame, nous assure Karl Olive, maire de Poissy. Il n’y a aucun blessé et je m’en réjouis. Mais je suis très en colère car ce qu’il s’est passé devait arriver. Ce mur était devenu si fragile qu’au moindre poids, il a pété. » Ce n’est pas l’exécution des travaux qui est remise en cause mais le délai d’intervention du gouvernement pour rénover l’établissement où sont emprisonnées des longues peines tels que le terroriste Carlos, Dany Leprince ou encore le tueur aux petites annonces.

Les victimes du jour : Comment les politiciens britanniques se font-ils broyer par le Brexit?

Theresa May, Première ministre britannique, le 24 mars 2019. - Adrian DENNIS / AFP

Le Brexit est en train de fossoyer à tour de bras la politique britannique. Theresa May vient d’en perdre le leadership ce lundi, avant d’annoncer qu’elle comptait démissionner si le Parlement accepte son accord avec l’Union européenne présenté ce vendredi. Pendant ce temps, le costume d’opposition semble depuis des mois bien trop large pour les épaules de Jeremy Corbyn et du Parti Travailliste. Les autres partis, ultra-minoritaires, peinent également à exister. Sale temps pour les politiciens sur la Tamise.

Avec sa coupe de cheveux si singulière et sa malice en bandoulière, elle ne passait pas inaperçue. Si bien qu’elle était familière même de ceux qui n’auraient vu aucun de ses films. Agnès Varda, décédée dans la nuit de jeudi à vendredi à 90 ans, était une figure majeure du cinéma français, à plus d’un titre. Voici cinq choses que vous ignorez peut-être sur cette oscarisée.

Le maillot collector du jour : Le maillot spécial Coupe de la Ligue divise la Bretagne du foot

Ludovic Blas a délivré Guingamp face à Dijon. - Fred TANNEAU / AFP

A évènement exceptionnel, initiative exceptionnelle. A l’occasion de sa quatrième finale de coupe nationale (la première en Coupe de la Ligue), l’En Avant de Guingamp a voulu marquer le coup en créant un maillot spécial pour la rencontre contre Strasbourg. Sa spécificité ? Il sera frappé du nom de tous les clubs de football bretons, professionnels ou amateurs, licenciés à la Ligue de Bretagne. Sur le papier, une idée originale, dans la réalité, la réussite du coup marketing à relativiser.

