10 h 41 : Attention, il y a des stations de métro fermées à Paris

Et comme chaque samedi, plusieurs stations de métro et gares de RER sont fermées pour des « raisons de sécurité » sur ordre de la Préfecture de police de Paris. En voici la liste : Charles-de-Gaulle – Etoile (RER A, lignes 1, 2 et 6), Vaneau (ligne 10), Miromesnil (9), Concorde (1, 8, 12), Tuileries (1), Georges-V (1), Franklin-D. Roosevelt (1, 9), Champs-Elysées – Clemenceau (1), Invalides (RER C, ligne 8), Assemblée-nationale (12). La ligne 13, quant à elle, est carrément fermée entre Saint-Lazare et Montparnasse – Bienvenüe.