Une manifestation régionale est prévue samedi dans le cadre de l'acte 20 des gilets jaunes. Illustration. — F. Scheiber / Sipa

Plusieurs manifestations, dont un rassemblement régional des « gilets jaunes », sont prévues samedi à Saint-Etienne.

Le préfet de la Loire a pris un arrêté pour interdire de manifester samedi dans l’hypercentre et dans le quartier de la Cité du design/Carnot.

Plusieurs autres mesures de sécurité sont prévues pour éviter tout risque de débordement.

Les débordements enregistrés lors de précédentes manifestations des « gilets jaunes » et les dégâts qui en ont découlé dans la ville ont incité les autorités à réagir. Ce vendredi matin, le préfet de la Loire Evence Richard a détaillé les mesures de sécurité prises pour le 30 mars à Saint-Etienne, où doit se dérouler une manifestation régionale des « gilets jaunes ». Un défilé qui n’a fait l’objet d’aucune demande en préfecture, tout comme les deux autres manifestations prévues dans la ville samedi. 20 Minutes vous détaille le dispositif prévu.

Les manifestations interdites

Pour la première fois depuis le début du mouvement des « gilets jaunes », le préfet a décidé de prendre un arrêté pour interdire les manifestations dans l’hypercentre de Saint-Etienne lors de l’acte 20. Il sera également interdit de défiler dans le secteur de la Cité du design jusqu’au fabricant d’armes Verney-Carron, où une manifestation pourrait également avoir lieu dans le cadre d’un appel national à bloquer les industriels de l’armement. Ceux qui viendraient à enfreindre ces interdictions s’exposeraient à une amende de 135 euros, rappellent les services de l’Etat.

La biennale du design fermée

La Cité du design, où se tient actuellement la célèbre biennale, n’ouvrira pas ses portes samedi par mesure de précaution. En centre-ville, les cafés et restaurants ont également l’interdiction d’installer leurs terrasses ce 30 mars pour éviter que le mobilier ne serve de projectiles en cas de débordements. Les commerçants, dont certains ont déjà barricadé leurs magasins, sont libres d’ouvrir ou non leurs établissements.

En raison des mouvements de contestation annoncés pour le week-end des 30 et 31 mars, la rencontre de ⚽️ entre @ASSEofficiel et @nimesolympique est officiellement reportée au lundi 1er avril. L'horaire sera précisé ultérieurement par la @LFPfr — Préfet de la Loire (@Prefecture42) March 27, 2019

La vente de fumigènes ou pétards interdite

Un autre arrêté temporaire a été pris par la préfecture pour interdire « la vente d’engins pyrotechniques de toute sorte, de fumigènes, de pétards et autres pièces d’artifices ainsi que leur détention et usage sur l’espace public », précisent les services de l’Etat. La détention et le transport, sur l’espace public, de produits inflammables sont aussi proscrits, tout comme le « transport d’objets pouvant constituer une arme par destination, d’armes de chasse et de munitions ».

Le match ASSE-Nîmes reporté

Par crainte de débordements là encore, la rencontre entre l’ASSE et Nîmes Olympique prévue initialement dimanche après-midi à Sainté, dans le cadre de la 30e journée de Ligue 1, a été reportée. Le match se jouera finalement lundi à 20h30, comme l’a annoncé la Ligue professionnelle de Football.