Un militant anti-Brexit manifeste devant le Parlement britannique, le 27 mars 2019. — Tom Nicholson/LNP/REX//SIPA

Ce devait être le jour du Brexit, ce sera au mieux le jour de la sortie de l’impasse. Les députés britanniques sont appelés à voter ce vendredi pour la troisième fois sur l’accord de divorce avec l'Union européenne. Le texte, conclu entre Londres et Bruxelles en novembre à l’issue de 17 mois de négociations fastidieuses, a déjà été rejeté à la Chambre des communes à deux reprises, en janvier puis en mars.

Griveaux et Mahjoubi quittent le gouvernement pour se lancer à l’assaut de Paris

Ça n’a pas traîné. A un an des municipales, Benjamin Griveaux et Mounir Mahjoubi ont quitté le gouvernement, mercredi, pour partir à l’assaut de la mairie de Paris, le premier officialisant jeudi sa candidature. Benjamin Griveaux a mis fin jeudi soir à « un suspense absolument intenable » : « Je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris », a-t-il lancé devant une centaine de soutiens. L’ex-porte-parole du gouvernement a promis de porter « un projet profondément écologique » dans la capitale. Avec Benjamin Griveaux, « on n’a pas la même histoire, on n’a pas le même caractère, on n’a pas les mêmes priorités » mais « on a le même coeur de programme », a de son côté assuré Mounir Mahjoubi sur BFMTV.

Il est jeune, gay et polyglotte… Qui est Pete Buttigieg, le candidat démocrate qui monte ?

Il va falloir apprendre à prononcer son nom : Buttigieg [BOUdè-djèdje] mais surtout pas [buti-gigue]. Ou vous pouvez l’appeler « Mayor Pete ». A 37 ans, le maire de South Bend, une ville industrielle de l’Indiana, près de Chicago, est l’un des 17 candidats engagés dans la battle royale de la primaire démocrate. Inconnu du grand public il y a encore quelques mois, il a marqué des points sur le terrain ces dernières semaines et frémit dans les sondages – il pointe même en 3e position dans l’Iowa, où se tiendra le premier scrutin en février 2020. S’il aura fort à faire pour déloger les poids lourds (Bernie Sanders, Elizabeth Warren, Kamala Harris – et John Biden s’il se décide), Pete Buttigieg semble promis à un bel avenir. Présentation.