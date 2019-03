Une bouteille en plastique dans une rivière. — Jaubert - Sipa

L’info 20 Minutes du jour : une enfant électrocutée dans sa douche, son beau-père meurt aussi

L'enquête a été confiée à la brigade de La Tremblade (illustration) - E. Frisullo / 20 Minutes

Le dramatique accident s’est produit jeudi soir, vers 19 heures, à Arvert (Charente-Maritime). Une fillette de 9 ans prenait une douche quand elle a été électrocutée, apprend 20 Minutes de source proche du dossier. Son beau-père a tenté de la sauver mais lui aussi a été électrocuté. Que s’est-il passé ?

L’info écolo du jour : Fin du plastique à usage unique en 2021

Une bouteille en plastique dans une rivière. - Jaubert - Sipa

Adieu touillettes, caltez fourchettes (en plastoc). Le plastique unique, c’est pas fantastique ni écologique. Mercredi, le Parlement européen a entériné à une large majorité la fin dans l’Union européenne, à partir de 2021, de ces produits en plastique à usage unique qui polluent les océans. Découvrez lesquels ici

La chute du jour : le parcours chaotique de Christian Quesada, star des «12 Coups de midi», mis en examen pour pédopornographie

La belle histoire a vécu. Avec 193 participations consécutives, Christian Quesada était une star des 12 Coups de midi. Chômeur et au RSA à l’époque de sa première participation, il marque les esprits et gagne près de 800.000 euros. Mais cet exploit semble bien loin. Le champion du jeu de TF1 a été mis en examen et écroué mercredi pour « corruption de mineur » et « détention et diffusion d’images pédopornographiques »

La série du jour (et des jours qui vont suivre) : la tragi-comédie du Brexit

Theresa May face aux députés britanniques le 20 mars 2019. - CHINE NOUVELLE/SIPA

Vous ne comprenez plus rien au Brexit ? C’est parfaitement normal, puisque même les Britanniques sont perdus. Mercredi soir, les députés du Royaume-Uni devaient se prononcer sur plusieurs motions, après avoir pris – légalement – le contrôle de l’agenda parlementaire. Pour en savoir plus, c'est ici.

Le fake off du jour : Emmanuel Macron veut-il supprimer le RSA aux « Gilets jaunes » casseurs ?

Emmanuel Macron est présenté à tort comme à l'initiative d'une proposition de loi, qui vise à suspendre les droits au RSA pour les manifestants qui commettent des dégradations. - SIPA

Le site GJ-Magazine accuse le président de la République de vouloir supprimer le RSA aux « gilets jaunes » casseurs. Info ou intox ?

