N'hésitez pas à nous envoyer vos pires (meilleures) blagues — Illustration/Wikipedia

Sourires coupables, moues gênées, fous rires nerveux… Les «blagues nulles » ont souvent autant de panache que les traits d’humours fins et délicats. Et si, comme ça, elles ne paient pas de mine, on a souvent tendance à s’en rappeler dans le temps. Ne serait-ce que pour l'énorme flop qu'elle a provoqué. Ou, parfois, le fou-rire totalement décalé. Rire de soi-même, et donc de ses fails est une grande qualité.

Le 1er avril arrive à grand pas et on ne doute pas que parmi vous se trouvent des personnes au verbe agile et à l’esprit vif. Alors si vous avez quelques « blagues nulles » capables de nous arracher des sourires, on est preneurs ! Et puisque nous ne sommes pas avares, en voici une comme exemple :

« Deux œufs sont en train de cuire dans une poêle. L’un dit à l’autre :

- Tu ne trouves pas qu’il fait un peu chaud ici ?

L’autre se met à hurler :

- Aaaaaah ! Un œuf qui parle ! »

Vous pouvez témoigner en remplissant le formulaire ci-dessous. Attention toutefois, une blague nulle ce n'est pas une blague illégale : aucune blague à connotation raciste/sexiste/homophobe ou discriminante ne sera retenue. Si la vôtre est sélectionnée, elle pourra servir à la rédaction d’un article. Merci d’avance.