Symétries et casse-têtes : nos internautes on définitivement du talent — En haut : Diane Dufraisy et Carole Touati. En bas : Sébastien Petit et Pascal Lyonnet

« Géométrie dans la ville ». Comme ça, ça peut paraître un peu flou mais on ne va pas vous mentir, vous avez parfaitement saisi l’essence du thème. Vos photos, tantôt étourdissantes, tantôt complexes, ont toutes un point commun : elles nous ont laissées sans voix.

Escaliers qui ne semblent jamais s’arrêter, symétries parfaites, et trompe-l’œil en miroir… Il y avait de quoi faire plus que simplement attirer notre attention. Et puisqu’une image vaut mille mots, on vous laisse profiter de notre sélection de vos meilleurs clichés, sur notre site et sur notre Instagram. N’hésitez pas à participer à votre tour en cliquant sur le bouton « Envoyez » ci-dessous.