Benjamin Griveaux, porte-parole du gouvernement. — HAMILTON-POOL/SIPA

Du soir au matin, l’actualité fait son chemin et quand le jour s’achève, vos immanquables prennent la relève.

Le départ du jour : Benjamin Griveaux quittera « d’ici jeudi » le gouvernement​

Le gouvernement va changer de porte-parole. Benjamin Griveaux quittera le gouvernement « d’ici jeudi » pour se lancer dans la conquête de la mairie de Paris, a indiqué à 20 Minutes une source dans l’entourage du macroniste. « L’Elysée enverra un communiqué ce soir ou demain », a indiqué cette source. Et il ne sera pas le seul membre du gouvernement Macron dans ce cas. Découvrez qui part ici.

Illustration d'une voiture de police à Paris. - Clément Follain / 20 Minutes

Les démentis et les appels au calme des autorités n’ont pas suffi. Les messages évoquant des tentatives d’enlèvements d’enfants ou de jeunes femmes par des personnes circulant en camionnette blanche ont abouti à des rixes et des violences ciblant des Roms en Île-de-France. Pourquoi ces rumeurs sont particulièrement tenaces et difficiles à endiguer ? Des éléments de réponses ici.

Le témoignage du jour : l'humoriste Laura Calu raconte la violente agression de son compagnon

Laura Calu a posté, le 26 mars 2019, une vidéo dans laquelle elle relate l'agression dont elle et son compagnon ont été victimes. - Capture d'écran Facebook Laura Calu

« Après une longue réflexion j’ai décidé de parler de notre agression… », prévient Laura Calu qui a posté mardi sur Facebook une vidéo dans laquelle elle relate la violente attaque dont son compagnon Arthur et elle ont été victimes à Paris. Un témoignage choquant.

La question (mortelle) du jour : Les zombies, ça existe ?

Ils sont partout et surtout dans la pop culture, de la série The walking dead, en passant par le jeu vidéo Resident Evil, les zombies hantent nos cauchemars. Mais pourraient-ils exister ? Peut-être pas comme dans les films, mais sous forme de « caractères zombies » ou de « zombification ». A lire ici, brrrrrr !

La rumeur du jour : la police a-t-elle empêché les street medics de soigner Geneviève Legay à Nice ?

Geneviève Legay, à Nice, le 23 mars 2019, avant sa chute. - Claude Paris/AP/SIPA

La blessure de Geneviève Legay, la septuagénaire qui manifestait à Nice samedi 23 mars aux côtés des « gilets jaunes » avant de tomber au sol lors d’une charge policière, aura marqué l’acte 19 du mouvement. Plusieurs posts Facebook affirment que les policiers ont empêché les street medics de la soigner. Info ou intox ?

Voilà, c’est tout pour aujourd’hui. On vous invite à écouter notre podcast Minute Papillon, et à nous suivre sur Twitter, Facebook et Instagram !