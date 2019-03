Géométrie dans la ville: Envoyez-nous vos plus belles photos

VOUS TEMOIGNEZ Une forme bien particulière vous a attiré l’œil lors d’une ballade ? Sortez votre téléphone et envoyez-nous le résultat

Les constructions humaines peuvent parfois offrir d'étonnants points de vue — Illustration/Pixabay

Sur la route, au détour d’une rue… Parfois le hasard, couplé aux constructions des hommes, offre de drôles de perspectives : triangles, spirales, carrés et ronds; ovales qui rappellent des visages… Qu’elles soient belles ou drôles, les formes géométriques nous entourent.

Si on se doute que vous ne trouverez pas de lignes de Nazca dans le parc près de chez vous, n’hésitez pas à nous soumettre vos photos les plus jolies ou les plus surprenantes, avec pour thème « géométrie dans la ville ». Nous sommes curieux de voir quelles structures intrigantes vous pouvez être amenés à croiser.

Vous pouvez témoigner en replissant le formulaire ci-dessous. Si elles sont sélectionnées, vos photos pourront paraître dans l’ensemble de nos publications. Merci d’avance.