Une pancarte lors de la manifestation des fonctionnaires, le 22 mai 2018 à Paris. — SEVGI/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Le projet de loi sur la fonction publique franchit une étape décisive avec sa présentation en Conseil des ministres mercredi, jour choisi pour des rassemblements partout en France contre une réforme rejetée par l’ensemble des syndicats de fonctionnaires. Défendu par le gouvernement comme une nécessité pour rendre la fonction publique « plus attractive et plus réactive » face aux « nouvelles attentes » des citoyens, le texte s’inscrit dans un objectif de suppression de 120.000 postes d’ici à 2022, sur 5,5 millions d’agents dans les trois versants (Etat, hospitalière, territoriale). Il est rejeté par les neuf syndicats, qui accusent le gouvernement de vouloir une fonction publique alignée sur les règles du secteur privé, au détriment du statut de fonctionnaire et de l’indépendance des agents à l’égard du pouvoir.

Ils sont en ordre de bataille. La ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau a annoncé sa démission après avoir été investie mardi en tête de la liste LREM aux européennes, avec l’écologiste Pascal Canfin en deuxième position, mardi soir, lors d’une soirée où les 30 membres ont été révélés. Parmi les suivants figurent la directrice de la Maison de l’Europe à Rennes, Marie-Pierre Vedrenne (MoDem, n°3), le président des Jeunes Agriculteurs (JA) Jérémy Decerle (n°4), la navigatrice Catherine Chabaud (n°5), la sénatrice Agir Fabienne Keller (n°7) et le journaliste Bernard Guetta (n°8), selon la liste du parti présidentiel.

Ce dimanche, à deux heures, il sera trois heures. Comme chaque dernier dimanche de mars, il nous faudra avancer nos montres d’une heure à l’occasion du passage à l’heure d’été. Une manœuvre que l’on ne fera bientôt plus. Le Parlement européen, réuni en session plénière à Strasbourg, s’est en effet prononcé en faveur de la suppression du changement d’heure, adopté ce mardi à 410 voix pour (et 192 contre). Reste à savoir les modalités de cette suppression, prévue pour 2021. Sera-t-on libre de choisir entre heure d’été et heure d’hiver ?