Pascal Canfin a cédé aux appels de pieds d’Emmanuel Macron et est devenu numéro de la liste LREM pour les Européennes. — ISA HARSIN/SIPA

C’est mardi, et il est déjà temps de vous résumer l’actu de cette journée. On sait que vous l’attendez tous, surtout à Varces et à Schiltigheim.

Le revirement du jour : Canfin numéro deux sur la liste LREM aux Européennes

Pascal Canfin, le 22 août 2013, alors ministre délégué au développement lors du congrès du parti Europe Ecologie-Les Verts à Marseille - Franck Pennant AFP

Pascal Canfin avait dit « non » en août pour remplacer Nicolas Hulot au ministère de l’Environnement, « non » encore en novembre pour mettre son nom sur la liste LREM aux Européennes. Le directeur de WWF France y figurera finalement en deuxième position, derrière la ministre des Affaires européennes Nathalie Loiseau. Ce revirement rend vert de rage ses ex-camarades écolos, vous explique-t-on dans cet article.

L’article alarmant du jour : Un quart des François boit trop d’alcool

Ils ne le savent pas toujours, mais près de 25 % des Français consomment trop d’alcool selon une étude de Santé publique France dévoilée ce mardi. En 2017, En 2017, un comité d’experts avait accouché de nouveaux repères pour promouvoir une consommation d’alcool « raisonnable ». En clair, trois limites à retenir : ne pas consommer plus de dix verres standards par semaine, pas plus de deux verres standards par jour et avoir des jours dans la semaine sans consommation.

La nouveauté du jour : On a testé les incroyables fonctions photo du Huawei P30 Pro

Le P30 Pro de Huawei veut concurrencer les Galaxy S10 de Samsung et iPhone X d'Apple. - CHRISTOPHE SEFRIN/20 MINUTES

Après Apple hier, c’était au tour du fabricant chinois Huawei de présenter ses nouveautés aujourd’hui à Paris. Et notamment son nouveau smartphone P30 Pro. Dans la guerre commerciale qui l’oppose à Samsung et Apple, le constructeur veut plus que jamais se distinguer sur la qualité photo. On l’a testé, et on peut vous l’affirmer : il fait effectivement du tort à la concurrence. A lire ici.

Le bug du jour : Un radar flashe tout le monde à Marseille

Que vous rouliez à 15 km/h ou à 200, tout le monde avait la joie d'être flashé dans le tunnel de la Joliette ce matin à Marseille. Un dysfonctionnement admis par la préfecture, qui rassurait toutefois les automobilistes : le radar enregistre aussi la vitesse, seuls les usagers en excès de vitesse seront verbalisés.

La vidéo du jour : Un Picasso volé refait surface

Et si vous avez aimé ces immanquables vous allez vous délecter de notre podcast d’actualité « Minute Papillon ! » à découvrir ici.