Une poupée à l'effigie de Theresa May passe devant Downing Street, le 23 mars 2019. — KIRSTY WIGGLESWORTH/AP/SIPA

Vous avez manqué les infos de ce début de matinée ? On vous a concocté un récap' pour vous aider à y voir plus clair.

Soirée chaotique au Royaume-Uni. Les députés britanniques ont voté lundi un amendement leur permettant de reprendre le contrôle des prochaines étapes du Brexit, infligeant un nouveau camouflet à Theresa May. Buvant le calice jusqu’à la lie, la Première ministre britannique a également dû encaisser la démission de trois secrétaires d’Etat.

Tous ont repris leur place. Au premier rang, sur les bancs de parties civiles, les proches des victimes de Mohamed Merah se sont serrés les uns contre les autres. Un an et demi après le procès en première instance du grand frère du « tueur au scooter » et de son coaccusé, les familles des militaires, de l’enseignant et des écoliers de l’école juive Ozar Hatorah - tous assassinés par le terroriste toulousain - ont retrouvé les mêmes allées de l’imposante salle Voltaire du palais de Justice de Paris pour le procès en appel d’Abdelkader Merah et Fettah Malki. Condamnés à vingt et quatorze ans de prison en 2017 pour « associations de malfaiteurs terroriste », les deux accusés doivent comparaître une nouvelle fois pour leur implication présumée dans les attentats de Toulouse et Montauban survenus en mars 2012.

Après un premier succès probant en Moldavie, les Bleus ont poursuivi sur leur lancée cette phase de poules en s’imposant avec la manière contre une timide équipe d’Islande, lundi soir au Stade de France. On les connaît ces matchs de qualif’contre des équipes plus faibles et qui choisissent souvent l’option « tous derrière et advienne que pourra ». Le plus dur dans ce genre d’affaire, face à un bloc très bas, c’est de marquer très vite pour s’éviter la plaie de la gamberge. Et comme face à la Moldavie vendredi dernier, les Bleus ont parfaitement rempli leur mission en ouvrant le score au bout de douze minutes de jeu grâce à une tête décroisée de Samuel Umtiti consécutive à un superbe centre de Mbappé.