POLITIQUE François Ruffun, Adrien Quatennens et Ugo Bernalicis, députés des Hauts-de-France, étaient invités le 29 mars pour «échanger» dans le cadre du grand débat national

François Ruffin, le 4 décembre 2018. — ludovic MARIN / AFP

Les trois députés insoumis des Hauts-de-France, François Ruffin en tête, ont annoncé lundi qu'ils ne participeraient pas au déjeuner organisé le 29 mars à l'Elysée par Emmanuel Macron dans le cadre du grand débat national. «M. le Président, grand merci pour votre invitation, mais je ne viendrai pas déjeuner à l'Elysée», a écrit notamment François Ruffin sur les réseaux sociaux.

«Le pays réclame un médiateur, et à la tête de l'Etat nous avons un pyromane. Plutôt qu'un grand débat et des LBD, vous devez ouvrir de véritables négociations autour de quatre points», explique le député de la Somme, évoquant «une TVA à 0% pour les produits de première nécessité, le retour de l'ISF, la mise en place du RIC et l'amnistie des "gilets jaunes"».

Monsieur le président, grand merci pour votre invitation, mais je ne viendrai pas déjeuner à l'Elysée. Le pays réclame un médiateur, et à la tête de l'Etat nous avons un pyromane. https://t.co/IQ2tpZsIwI pic.twitter.com/kKFJLLwaLZ — François Ruffin (@Francois_Ruffin) March 25, 2019

«Ne pas donner de crédit à un dispositif qui sert vos intérêts particuliers»

«Je ne souhaite pas donner de crédit à un dispositif qui, de mon point de vue, sert vos intérêts particuliers et non ceux du peuple français», a justifié de son côté le député du Nord Adrien Quatennens. Interrogé par l'AFP, le troisième député insoumis des Hauts-de-France, Ugo Bernalicis (Nord) a indiqué qu'il déclinait également l'invitation présidentielle.

Emmanuel Macron a convié des élus des Hauts-de-France à venir déjeuner le 29 mars à l'Elysée pour «échanger» dans le cadre du grand débat national. Quelque 150 à 200 personnes ont été invitées dont des maires de chefs-lieux de canton, le président de la région Xavier Bertrand, les parlementaires et représentant de l'Association des maires de France et des maires ruraux.

Depuis le 15 janvier, le chef de l'Etat sillonne la France où il a déjà participé à une dizaine de rencontres avec des maires, citoyens ou encore des jeunes.