Au moment de présenter son bilan 2018 ce lundi, la DGCCRF (direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes) a dévoilé un outil tout neuf : la plateforme « Signal Conso ». Cet outil de signalement doit permettre à la DGCCRF de mieux cibler ses contrôles mais aussi servir d’avertissement pour les professionnels épinglés. Pour l’instant, seuls les habitants du Centre-Val-de-Loire – et dans quelques jours, ceux d’Auvergne-Rhône-Alpes – sont éligibles à ce service. Le dispositif devrait être opérationnel sur tout le territoire en 2020. On vous explique comment il fonctionnera par ici.

Quel est le point commun entre Hélène Rollès, Alain Delon, Tony Estanguet et Brigitte Macron ? Tous tailleront la bavette avec le président chinois Xi Jinping, autour d'un diner quelque peu WTF, ce lundi soir à l’Elysée. Si la liste des invités peut en surprendre plus d’un, notamment la présence de la star d’Hélène et les garçons, elle n’a finalement rien d’étonnant. Pour cause, Hélène Rollès est un véritable phénomène en Chine, où elle donne de nombreux concerts où les places peuvent se vendre une petite fortune.De même, convier des personnalités de tous bords à ces dîners d’Etat, est loin d’être une nouveauté. Souvenons-nous entre autres que Mylène Farmer avait partagé la table de Dimitri Medvedev en 2010, et David Guetta celle de Raul Castro en 2016. Comme quoi, tout est possible. Mais comment des stars se retrouvent-elles à discuter le bout de gras avec des chefs d’Etat ? C'est par ici.

La vidéo, postée sur Facebook le 17 mars dernier, a été vue plus de 565.000 fois. Sur les images, une camionnette blanche, la vitre fracturée, stationnée devant un pavillon à Colombes ( Hauts-de-Seine). Autour du véhicule, plusieurs dizaines de jeunes discutent avec des policiers. Selon l’auteur de la vidéo, le conducteur serait « un pointeur », un « pédophile » qui, après avoir été pourchassé et frappé par la foule, s’est réfugié dans la petite maison de la rue du président Salvador Allende avec un complice. « Il a osé s’enfuir chez des gens », s’insurge l’homme qui tient la caméra. Mais cette histoire est une rumeur. On vous explique en détail pour quelles raisons. Un article à retrouver là.

