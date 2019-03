Peut-on vraiment trouver l'amour grâce aux applis de rencontres? — ISOPIX/SIPA

Aujourd’hui, pour faire des rencontres, le monde se divise en deux catégories : ceux qui tentent une approche en boîte, aux terrasses des cafés ou dans la rue, et les autres qui, par la magie du numérique, swipent plus vite que leur ombre et dégotent un premier rendez-vous. Tinder, Adopte un mec ou encore Meetic, les applis et sites de rencontres ne manquent pas, et permettent à leurs utilisateurs et utilisatrices de multiplier les possibilités de trouver quelqu’un. Une sorte de supermarché de la rencontre où l’offre est pléthorique. Mais y va-t-on pour trouver l’amour ou pour « choper » ? N’est-on pas tenté d’enchaîner les rencontres et les coups d’un soir ? Et face à cette quête frénétique de « matchs », l’émoi du premier rendez-vous et le désir restent-ils intacts ? Ne finit-on pas par se lasser ou basculer dans la rencontre déshumanisée ? Finalement, peut-on vraiment trouver l’amour grâce à ces applis ?

