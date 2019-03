Des passagers devant le point d'embarquement Eurostar à la gare Saint Pancras à Londres (Royaume-Uni), le 12 août 2016. — Tolga Akmen/LNP/Shutter/SIPA

Alors que les douaniers français, qui réclament des moyens supplémentaires en vue du Brexit, continuent leur grève du zèle, les passagers de l’Eurostar sont les premiers à en subir les conséquences, avec des files d’attente allongées de plusieurs heures, révèle BFMTV, ce lundi.

En raison de la grève du zèle des Douanes françaises, tous nos services de Paris à Londres continuent de subir des retards importants et le temps d'attente dépasse maintenant les 5 heures. Nous conseillons à nos passagers au départ de Paris de ne voyager que si nécessaire. — Eurostar (@Eurostar) March 16, 2019

En grève depuis début mars, les douaniers français réclament une augmentation de l’allocation complémentaire des douaniers, une hausse des effectifs, mais surtout l’octroi de moyens supplémentaires afin de faire face au Brexit. Jeudi dernier, le ministère de la Transition écologique et solidaire avait pourtant accordé à la filiale française d’Eurostar (EFR) une licence ferroviaire qui permettra aux trains de circuler même en cas de sortie de l’Europe sans accord.

Jusqu’à six heures d’attente pour embarquer

Mais cette solution n’a pas suffi à calmer la grogne des douaniers français qui ont décidé de poursuivre leur grève du zèle, mettant en place des contrôles plus nombreux et plus poussés. A Gare du Nord, porte d’embarquement de l’Eurostar, les agents contrôlent désormais un bagage sur six au lieu d’un sur 20 en temps normal, allongeant considérablement les temps d’attente pour les passagers.

Sur Twitter, les passagers de la ligne reliant Paris à Londres, qui ont parfois attendu six heures avant d’embarquer, sont nombreux à avoir exprimé leur mécontentement.

Grève du zèle à Paris Gare du Nord. Queue estimée à 3h, j'ai déjà fait 2h, on tient le bon bout! #Eurostar #FrenchInTheUK #AutriceEnRésidence pic.twitter.com/azpczSkHqo — Lou Sarabadzic (@lousarabadzic) March 16, 2019

Gare du nord - départ imminent du 1er Eurostar direction Londres depuis 10h ce matin - #Brexit #grevesdouaniers pic.twitter.com/MTl3xfBoEp — Matthieu culleron (@mattculN1) March 19, 2019

@douane_france merci pour ces 3h de mise en jambe(debout/statique) pour prendre l eurostar. Familles avec petits, personnes âgées...un pur bonheur merci! pic.twitter.com/wNJBmcW008 — Pierre Gelis (@pgel92) March 24, 2019

Et pour info 6 heures d'attente Gare du Nord aujourd'hui pour prendre l'Eurostar suite grève des douaniers pic.twitter.com/1Wbpl1fKTA — Alex Taylor (@AlexTaylorNews) March 20, 2019

Et pour conjurer le sort, ce dimanche, c’est la machine à rayons X qui a fait des siennes, s’ajoutant aux perturbations liées au mouvement social, précise BFMTV.

Mi-mars, le gouvernement avait proposé un coup de pouce de 14 millions d’euros pour la profession, soit une augmentation de 55 euros net pour tous les agents. Mais la proposition a été jugée insuffisante par les syndicats.