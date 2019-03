SANTE Pendant sept mois, Violette Duval va marcher le long du littoral, entre le Mont Saint Michel et Marseille. Elle souffre de fibromyalgie et veut récolter des fonds pour développer la recherche sur cette maladie méconnue, qui touche 2 à 3 % de la population mondiale

Violette Duval a été diagnostiquée fibromyalgique en 2010. — J. Saint-Marc / 20 Minutes

Violette Duval va partir le 13 avril du Mont Saint Michel pour un tour du littoral européen, jusqu’à Marseille. Elle prévoit de parcourir plus de 5.000 kilomètres en 7 mois.

Elle veut récolter des fonds pour développer la recherche sur la fibromyalgie, une maladie dont elle souffre depuis plusieurs années.

Il y a neuf ans, Violette Duval était au fond du trou. Au fond de son lit, en tout cas. Percluse de douleurs : « J’étais alitée en permanence et j’ai tout perdu. J’ai été licenciée, j’étais déprimée… La douleur était tellement forte que je n’arrivais pas à dormir : j’étais un légume ! » Les médecins lui donnent d’abord des antidépresseurs​, avant de découvrir qu’elle souffre de fibromyalgie, une maladie neurologique chronique qui provoque de nombreuses douleurs et des fatigues injustifiées.

« Ce projet de voyage, ce projet de tour d’Europe, ça m’a sauvé la vie », raconte-t-elle aujourd’hui, à moins d’un mois du grand départ. Le 13 avril, Violette Duval va s’élancer du Mont Saint Michel pour un tour de la péninsule européenne à pied. Elle va parcourir 5.000 kilomètres en sept mois, en longeant le littoral, de la Normandie à Marseille. C’est dans la cité phocéenne qu’elle s’entraîne, en ce moment, en marchant 15 kilomètres par jour, parfois dans les calanques ou sur la Corniche-Kennedy.

Lady Gaga est fibromyalgique

« Je veux récolter des fonds pour la recherche contre la fibromyalgie, car il n’y a aujourd’hui aucun remède. Certains malades m’écrivent et me disent que je suis leur seul espoir… C’est un peu lourd à porter », sourit la trentenaire, qui propose aux entreprises et aux particuliers de donner un euro à la recherche pour chaque kilomètre parcouru.

Méconnue, la fibromyalgie touche deux millions de personnes en France et environ 2 à 3 % de la population mondiale. La chanteuse Lady Gaga est sans doute la fibromyalgique la plus connue. « On souffre de nombreuses douleurs musculaires et articulaires, mais ça ne se voit pas », explique la souriante Violette Duval. Ce lundi, elle affiche un grand sourire avant d’aller s’entraîner entre Les Goudes et le port de Callelongue… « Mais en réalité, je suis morte… J’ai pris plusieurs ibuprofènes ce matin », précise-t-elle.

Violette Duval refuse de se bourrer d’antidouleur « qui rendent neuneu » et estime que « le meilleur remède, c’est le mouvement. » Mais en fin d’interview, elle confie, toutefois, cette inquiétude : « Je sais qu’avec cette marche, je vais peut-être perdre des années d’espérance de vie. Mais ça vaut le coup ! »