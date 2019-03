Des heurts ont éclaté dès 16h, place de la Comédie, lors de l'acte 19 de la manifestation des "gilets jaunes" à Montpellier. — Sylvain THOMAS / AFP

Vendredi, vous avez perdu 15h de votre vie à regarder tourner la Terre sur un live Youtube? On vous propose de vous refaire un peu, grâce à notre résumé en 2 minutes de l’actu de ces 48 heures.

1. Le scénario effrayant: la Croisière dérive

Dix-sept personnes à l’hôpital, ce n’est pas tout à fait un dénouement heureux, mais compte tenu de ce que risquaient samedi les 1.300 occupants du paquebot Viking Sky, c’est un petit miracle. Le bateau de croisière a perdu l'usage de 3 de ses 4 moteurs dans l’une des zones les plus dangereuses du monde. Les hélicoptères de secours ont permis de sauver une partie des passagers, les mécaniciens ont fait le reste et le monstre des mers a pu regagner son port de refuge dimanche après-midi.

L’info en plus : Tout est dit dans cette vidéo. Phobique du transport maritime, passez votre chemin…

2. L'histoire à suivre: le «Califat» est tombé

Les Forces démocratiques syriennes ont annoncé samedi la totale élimination du « califat » autoproclamé du groupe Etat islamique et « une défaite territoriale à 100 % de Daesh ». C’est la fin du « califat » déclaré en 2014 et qui contrôlait, à son apogée, une superficie équivalente à celle de la Grande-Bretagne. Un « danger majeur pour notre pays » a été « éliminé », a déclaré Emmanuel Macron dans la foulée.

L’info en plus : « La guerre en Syrie est loin d’être terminée », répond Agnès Levallois, spécialiste du Moyen-Orient, à qui nous avons demandé d'analyser l'annonce des FDS.

3. La série du samedi: L'acte 19 marqué par l'hospitalisation d'une septuagénaire

S’il s’est déroulé dans un calme relatif à Paris, l’acte 19 des « Gilets jaunes » s’est soldé à Nice par l’hospitalisation d’une manifestante de 73 ans, blessée gravement à la tête lors d’une charge de la police. Sa famille va porter plainte dès lundi. Le procureur de Nice a lui expliqué qu’il avait ouvert dès samedi après-midi « une enquête classique en recherche des causes des blessures ».

L’info en plus : Notre reporter à Nice l’avait prise en photo peu de temps avant la charge. Geneviève Legay est de tous les combats sur la Côte d’Azur. Découvrez son portrait...

4. Le film d'anticipation: Faux départ pour les retraites

Parce qu’il n’y a rien de plus réjouissant que de passer son premier week-end de printemps à compter ses trimestres mais aussi, parce que débat le sur la réforme des retraites bat son plein, nous nous sommes intéressés à l’âge réel de départ des Français. Des résultats plutôt surprenants.

L’info en plus : Les Français qui sont déjà à la retraite, eux, sont majoritairement pour que les générations suivantes partent à la retraite plus tard. Histoire, notamment, de financer leurs risques de dépendance. C’est moins surprenant, mais ça valait le coup de leur demander.

5. La perle historique: Toutânkhamon, l'expo événément

De la place Tahrir au musée de Gizeh en passant par… la Grande Halle de la Villette. Les trésors du Pharaon Toutânkhamon, exposés depuis des années au Caire et bientôt regroupés dans un nouvel établissement au pied des pyramides, s’offrent une tournée mondiale de rock star. A Paris, 130.000 billets se sont écoulés en pré-vente, ce qui en fait d’ores et déjà l’un des plus grands succès de l’année.

L’info en plus : « Le mystère des Pyramides, c’est le mystère de la conscience dans laquelle on n’entre pas » mais dont on peut cerner les contours grâce au diaporama de notre service Photos.